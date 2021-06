Ataques con ácido a mujeres son cada vez más comunes en México

Carmen Sánchez luchó por años para que detuvieran al hombre que intentó matarla arrojándole ácido en 2015. Después de siete años de presionar y exigir que las autoridades cumplieran su trabajo, Efrén "N" finalmente fue capturado y el próximo 8 de julio se realizará la audiencia intermedia que podría dar pie a la apertura del juicio en su contra, en el cual, la ahora activista espera que se le dé pena máxima y así sentar un precedente en el país.

Su caso no es el único. En México, al menos 22 mujeres han sido víctimas de agresiones con un agente químico corrosivo desde el año 2001, según datos documentados por la organización civil Fundación Carmen Sánchez e información hemerográfica consultada por SinEmbargo. Tan sólo en lo que va del año se han registrado cuatro ataques de este tipo —dos en Coahuila, uno de Puebla y otro en Veracruz—, un 33.33 por ciento más que los registrados en todo el 2020.

Ante esta situación, activistas y víctimas luchan por que estas agresiones —que aún siguen "invisibilizadas" a pesar que los casos van en aumento— sean tipificadas en el Código Nacional Federal como un delito único con penas severas y que se homologue en todos los estados del país.

De acuerdo con los datos analizados por la Fundación Carmen Sánchez, la mitad de las víctimas mujeres tenían entre 20 y 30 años de edad al momento del ataque. Además, el 59 por ciento tenían o habían tenido una relación sentimental con su victimario. Otro dato es que, en al menos cuatro casos, los ataques fueron tumultuarios, es decir perpetrados por más de dos personas.

Estas cifras provienen de la información recopilada de los ataques que trascendieron en los medios de comunicación y principalmente de los que la organización ha documentado, sin embargo, las activistas no descartan que la cifra de mujeres víctimas sea mucho mayor y que exista una alta cifra negra, sobre todo en años anteriores.

"Desafortunadamente en México no hay cifras oficiales del número de víctimas atacadas con ácido, ni el sector salud, ni las autoridades judiciales tienen cifras", explicó Ximena Canseco, investigadora de la Fundación Carmen Sánchez en entrevista con SinEmbargo.

Un nuevo testimonio que llegó a la Fundación Carmen Sánchez da cuenta de ataques que se registraron en el Sistema Colectivo Metro hace al menos 20 años y que, de acuerdo al relato de la víctima, establece que pudieron ser varios, de los cuales no hay registro.

Se trata de Marina, quien fue atacada con ácido hace casi 20 años por un hombre desconocido que, de acuerdo con su testimonio, era una persona que rociaba la sustancia corrosiva a los glúteos de algunas mujeres.

La joven mujer relató que ella se encontraba en el Metro Tasqueña y cuando iba por las escaleras para transbordar a la Línea 1 sintió un picor y que algo le quemaba en los glúteos y parte de la pierna. Luego volteó y vio a un hombre escapar a toda prisa. Marina narró que cuando ella fue agredida y después se acercó a los policías para notificar el ataque, la anotaron en una libreta en la que, al parecer registraban o escribían reportes similares, pero de los cuales jamás se informó.

VIOLENCIA EXTREMA

Carmen Sánchez, víctima y activista, explicó que los ataques con ácido son una muestra de violencia extrema y devastadora. "Un ataque con ácido es una muerte en vida, es una violencia terrible que no debe de existir", detalló.

La mayoría de los ataques van dirigidos al rostro, debido a los roles y estereotipos de género que consideran que el valor de las mujeres depende de su belleza y de su aspecto físico.

"Eso habla de las situaciones relacionadas con misoginia, desprecio hacia los cuerpos y a la vida de las mujeres", explicó la investigadora Ximena Canseco.

María Elena Ríos, la joven saxofonista que fue atacada con ácido en septiembre de 2019, señaló en entrevista que estas agresiones son sinónimo de odio y buscan acabar con la vida de la mujer.

"En mi caso fue por un acto misógino por no querer continuar en una relación en la que me humillaban y me violentaban tanto física como psicológicamente [...] Son heridas que ponen en riesgo a tu vida, que te queman por dentro y fuera", compartió.

Ximena Canseco y Carmen Sánchez proponen una conceptualización de los ataques con ácido como un tipo específico de violencia feminicida porque, según explicaron, no solamente pone en riesgo la vida de las mujeres en el momento del ataque, sino en los meses y años posteriores por el tipo de secuelas tanto físicas emocionales y también económicas a las que se enfrentan.

Además, porque estas agresiones no representan casos aislados ni excepcionales, sino una expresión extrema de violencia de género y el resultado de un cúmulo de violencias que las mujeres experimentan a lo largo de su vida.

La mayoría de los ataques documentados por la Fundación Carmen Sánchez fueron realizados por exparejas o parejas de las víctimas que previamente padecían violencias físicas, emocionales, económicas, sexuales. Uno de los aspectos que más ha alertado esta organización es que gran parte de estos crímenes se efectuaron cuando las mujeres rompían con esas relaciones.

"Estos ataques son la punta del iceberg. La violencia ácida expresión más visible de la violencia extrema, de misoginia, de odio y de control sobre los cuerpos, las vidas y las decisiones de las mujeres. Los hombres violentos sienten que son dueños de ellas", explicó Canseco.