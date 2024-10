Impacto de las lluvias en Xochimilco y Milpa Alta: Actualización

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, dio a conocer que llevan un 90% de avance en la atención a calles y viviendas afectadas por las intensas lluvias del domingo pasado en Xochimilco y Milpa Alta, de las que se han extraído aproximadamente 4 mil m3 de agua con ayuda de bombas.

"Afortunadamente llevamos el 90%, ya hoy las calles que ayer visité (que estaban) llenas de agua y las casas, ya se resolvió. Entraron 70 brigadas de trabajo con unos motorcitos con los que se saca el agua, se llaman bombas, que nuestro secretario de Obras, Raúl Basulto, coordinó", indicó.

En entrevista durante una visita a productores de flores afectados por las fuertes lluvias a quienes acudió a entregar kits de limpieza, la mandataria aseveró que prácticamente todas las calles se han limpiado y son unas pocas las casas las que aún están inundaciones, por lo que espera que las pérdidas -sobre todo para los viveros y productores de flores que están por iniciar la temporada de venta de cempasúchil- no sean tan severas.

"Hicimos un censo y ese censo es dividido como en tres niveles, los de poca afectación, media y alta. De esa manera, nosotros ya con el censo, con fotografías y videos, tenemos captado en dónde y cuáles fueron los problemas", indicó.

Las zonas afectadas son asentamientos sin drenaje, señala

Brugada Molina explicó que la zona afectada no está escriturada, por lo que se trata de asentamientos que no cuentan con drenaje ni servicios básicos. No obstante, explicó que no se trata únicamente de meter drenaje y pavimento, sino que las medidas deben ir acompañadas de un proyecto en el que no se cambie el uso de suelo.

"No todo es meter drenaje, pavimento, sino va a haber acompañado de proyectos en el que no se cambie el uso del suelo y todo sigue como cualquier otra parte de la ciudad. Estas eran áreas naturales protegidas y no hay que perder también el tema de sustentabilidad", señaló.