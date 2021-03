Audiencia por desafuero de García Cabeza de Vaca será pública

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier (Morena), precisó que la audiencia para exhibir pruebas en el caso del desafuero del gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de parte del procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, y del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, será pública y presencial.

En entrevista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier dijo que con esta diligencia se inicia el periodo de pruebas y se está citando a ambos funcionarios para que expresen lo que a su derecho convenga como parte acusadora.

En este sentido, Mier Velazco dijo que esta audiencia tiene que ser presencial y obedece a la transparencia, al derecho a la información y protege a los funcionarios por el lumbral del derecho que tienen los ciudadanos a ser informados.

"Es presencial, tiene que ser una comparecencia presencial y estaremos pendientes de ello. Yo creo que la transparencia, yo he insistido, que el derecho a la información y el umbral que protege a algunos funcionarios se ve ampliado cuando existe el derecho de la ciudadanía, de la gente, de la población a ser informada.

"Y el derecho a la información tiene que ser oportuno y tiene que ser expedito", explicó el también coordinador de Morena, Ignacio Mier.

En este sentido, la integrante de la Sección Instructora, la priísta Claudia Pastor, confirmó que ya fueron notificados Carlos Romero Aranda y Santiago Nieto Castillo para que acudan a comparecer el próximo viernes; así como al imputado, en este caso, el gobernador García Cabeza de Vaca.

"Parte de la correspondencia que como funcionarios tienen ante la Cámara es, sí tienen un deber de comparecer si los llama la Sección Instructora, pero también está dentro de sus facultades darle información que consideren no vulnera alguna otra de sus facultades. Entonces nosotros estaremos aquí recibiéndolos", dijo Claudia Pastor.

En este sentido, la diputada priísta dijo que su posición es, sí a la comparecencia de los funcionarios y a favor de todas las diligencias que puedan tener para adquirir la mayor información para una toma razonada.

"Sí a las garantías procesales de todas las partes, denunciantes y denunciado. Y, a mi parecer, el desahogo de la comparecencia de estos funcionarios en una diligencia para mejor proveer, debe ser únicamente ante los integrantes de la Sección Instructora, que en su momento dará a conocer los resultados de ese desahogo una vez concluida.

"Esa es mi posición. Es decir, insisto, no pública, durante la sesión debemos estar quienes integramos la Sección, así lo establece el 175 del Reglamento de la Cámara en cuanto a la Sección Instructora.

"Que los principios de transparencia y publicidad de las actuaciones de la Sección Instructora deben darse a conocer, pues una vez que finalice la diligencia. Esa es mi posición", dijo.

Además, dijo que los abogados del imputado tienen todo el derechos de inconformarse, incluso en tribunales, si consideran que se está violando el debido proceso al hacer pública esta audiencia del próximo viernes.

"Si hay contradicciones, si alguna de las partes estima que está vulnerado su derecho a la defensa o lo que estimen, pues también tendrán que hacerlo valer.

"Pues sí, ante quienes estimen conveniente, tienen abogados e insisto, nuestra obligación como Sección Instructora es garantizarles el acceso a la información en todo momento, para que puedan -como parte de su debida defensa- hacer valer los medios que estimen convenientes", informó Claudia Pastor.