Auditoría Superior de la Federación ha fincado más de 16 mil responsabilidades reparatorias desde su creación

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 23 (EL UNIVERSAL).- El titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Víctor Manuel Andrade, informó que en la historia del órgano fiscalizador se han fincado más de 16 mil responsabilidades resarcitorias como parte de la lucha contra la corrupción, misma que continuará, aseguró, con las nuevas reglas internas.

"Anterior a la reforma de 2015, la Auditoría Superior de la Federación debía, donde hubiera un posible daño patrimonial, realizar fincamientos de responsabilidad resarcitoria.

"Históricamente en la Auditoría se han iniciado cuatro mil 794 fincamientos de responsabilidades resarcitorias, lo que ha permitido que se tenga un universo histórico de 16 mil 066 presuntos responsables. Al día de hoy se tienen emitidas tres mil 670 resoluciones al respecto y seguiremos en esa labor", declaró.

Al comparecer ante la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, el funcionario fue cuestionado sobre las atribuciones que quitaron a las unidades auditoras y se le otorgaron a la Unidad de Seguimiento. Al respecto, dijo que ello evita que las áreas auditoras sean juez y parte.

"El reglamento lo que hace es simplemente distribuir las funciones y facultades, esta reforma no crea nuevas facultades, no suprime las que están, no limita las que se tienen, no las modifica, puesto que éstas se encuentran contenidas en la constitución y la ley. Lo que buscamos es hacerlo más transparente y prevenir posibles conflictos de interés al interior al evitar que las áreas auditoras sean juez y parte", indicó.

Marco Antonio Mendoza, diputado del PRI, preguntó las motivaciones de dicha redistribución, y si en su caso esto traerá beneficios o perjuicios a la labor fiscalizadora.

Manuel Andrade aclaró que el reglamento "está total y completamente apegado a derecho" y las modificaciones no debilitan la función de presentación de denuncias penales.

Señaló que el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio obliga a que el que denuncia debe probar a cabalidad lo que está denunciando, sin embargo, el anterior reglamento permitía interponer la denuncia durante el proceso de fiscalización en curso, "pero el proceso de fiscalización no concluye con la etapa de auditorías, el ente fiscalizador tiene un plazo para aclarar irregularidad, y corríamos el riesgo de que al haberse presentado la denuncia hubiese corrido un carril distinto en la etapa de seguimiento".

Ahora, continuó, la denuncia se presentará hasta que se agoten todas las etapas en el área de seguimiento, "cuando ya se conozca con mayor precisión los elementos constitutivos de un delito".

Martín Sandoval Soto, de Morena, recordó que si bien la ASF tiene atribuciones para hacer los cambios a su reglamento, los cambios se dieron en un momento de confusión entre el final de la legislatura de la administración anterior y la instalación de la actual.

En esa materia, el funcionario detalló que "el reglamento se publicó en un momento intermedio en la entrega de nuestros informes y se hizo sin ningún tipo de intencionalidad en las fechas, fue en el marco de las atribuciones de la auditoría.

"Yo les diría, si me lo permiten, señoras y señores diputados, que tengan la certeza de que la reforma que se hizo está total y completamente apegada a derecho, que se hizo completamente atendiendo aspectos técnicos y jurídicos, y que por el contrario elimina cualquier posibilidad de discrecionalidad, elimina cualquier posibilidad de conflictos de interés y elimina el que haya áreas que sean juez y parte en este proceso de presentación de denuncias penales", concluyó.