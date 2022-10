Auditoría Superior revela que Comisión Nacional de Búsqueda de Personas contrató personal sin conocimientos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- A pesar de la grave crisis de desaparecidos en el país, con más de 100 mil personas según la ONU, de las cuales al menos 30 mil en el sexenio de López Obrador, la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP) en el 2021 realizó pagos retroactivos por 332 mil 600 pesos por concepto de la contratación de 89 funcionarios que no tenían conocimiento, ni preparación, ni certificación para la búsqueda de personas.

Dichas plazas de personal con carácter eventual, de los cuales no se sustentó su justificación, ni tampoco acreditó que los servidores públicos que integraron a dicha comisión, se encontraban certificados y especializados en materia de búsqueda de conformidad con lo señalado en la ley en la materia.

Lo anterior lo reveló el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 de la ASF en donde se expuso que el personal contratado, a pesar de la crisis de desapariciones en el país, no cuentan con la certificación especializados en materia de búsqueda de conformidad con lo señalado en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGMDFP).

Es decir, agrega la Auditoria Superior de la Federación (ASF), "no se acreditó el cumplimiento en materia de capacitación de acuerdo con lo estipulado en los Criterios para la capacitación, especialización, certificación y renovación de la certificación".

Entre las observaciones por irregularidades detectadas en el 2021 se indica que de los subsidios transferidos a 30 entidades federativas por 581,941.5 miles de pesos para realizar acciones para la atención de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, se constató que 9 entidades federativas reintegraron recursos por 121,721.3 miles de pesos, sin justificar las causas por las cuales no ejercieron la totalidad de los recursos.