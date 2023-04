Augusto analizará con senadores de PAN situación del Inai, confirma Monreal

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, confirmó que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, aceptó reunirse con senadores del PAN para escuchar su postura respecto a los nombramientos de comisionados que faltan en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).

"Ayer hablé con él en la noche y sí va a hablar con ellos. Me dijo que sí, con gusto; ya sea al momento de su arribo o al término de la ceremonia (de la entrega de la Medalla Belisario Domínguez), pero me ofreció que sí", comentó en entrevista al arribar a la Vieja Casona de Xicoténcatl.

Después de la toma de la tribuna por parte de senadores del PAN exigiendo se elija a los tres comisionados del Inai ante el bloque del gobierno federal y de la mayoría oficialista en este trámite, Monreal se había comprometido a gestionar esta reunión.

Sin embargo, descartó que esta acción signifique que el gobierno federal haya cambiado de postura respecto a los nombramientos de comisionados del Inai, pues es clara la posición del secretario de Gobernación.

"Hasta este momento tiene una posición, que ustedes ya la saben, entonces no hay ninguna otra posición que yo conozca formalmente; creo que la posición del secretario ha sido muy clara, ayer mismo la ratificó por la tarde en un tuit y yo la respeto", puntualizó el coordinador de Morena.

Respecto al cónclave de una treintena senadores de Morena con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el zacatecano consideró que no hay problema, "yo, como coordinador del grupo parlamentario de Morena, he dicho que todos tienen libertad de reunirse con quien quieran".

Subrayó que no somos caciques, "por lo que todo el mundo debe asumir su responsabilidad de con quién quieren coincidir, de mi parte no hay ninguna actitud fuera de eso".