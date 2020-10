Aumentan fraudes a partir de llamadas falsas, dice Citibanamex

El director general de Citibanamex, Manuel Romo, dijo que ha incrementado el fraude a partir de llamadas telefónicas a clientes de la banca, por lo que se busca intensificar las campañas de prevención para disminuir este delito.

"Desde nuestro punto de vista, el fraude físico es un fraude que se ha disminuido este año y las llamadas telefónicas, en la medida en que estamos más cerca del teléfono celular y estamos más receptivos ahí, sí se ha incrementado, desafortunadamente, porque las llamadas generan una dinámica donde se piden datos de la clientela, la clientela otorga y gana confianza en el operador telefónico y empieza a dar información personal y en ese momento se genera el fraude", explicó.

En conferencia de prensa, dijo que los bancos reforzarán los mensajes a sus clientes para que no atiendan este tipo de llamadas, las cuales son fraudes donde los bancos ya no pueden detener la transferencia de recursos al ser autorizadas a partir de datos proporcionados por los mismos clientes. "No den información a ninguna llamada telefónica. Hablen con la empresa. Si alguien habla, ya sea un operador telefónico y les pide información, no la demos por teléfono y mejor después hablemos. En 99% de los casos va a ser un fraude", dijo.

Disminuyen utilidades Citibanamex informó que de enero a septiembre de 2020, sus utilidades registraron una caída anual de 43.7%, con un total de 12 mil millones de pesos, ante una mayor creación de provisiones para enfrentar el impacto del Covid-19. De acuerdo con el directivo, de julio a septiembre, las utilidades alcanzaron 4 mil 500 millones de pesos, esto es, una reducción de 40.2% frente al mismo lapso de 2019.

"Lo anterior se explica por la construcción de reservas, fundamentalmente, así como una pequeña disminución en los volúmenes de negocio. Los cambios que vemos en la conducta de facturación, se están utilizando menos las tarjetas de crédito y débito, así como la menor venta de productos de la banca tradicional, que aunque se están recuperando, sí acumulan los meses en donde estuvimos abajo de los meses del año pasado. Todo esto, derivado del desafiante entorno económico que estamos presenciando y en línea con lo que teníamos previsto", explicó.

Romo dijo que se prevé un repunte en el índice de morosidad a finales de 2020, además de que los efectos de la pandemia se mantendrán en 2021. "Nuestras expectativas es que el crecimiento de la morosidad venga hacia finales de este año y principios de 2021, es algo que tenemos contemplado", dijo.