Suben homicidios en 2024: SESNSP; Guanajuato, el más violento

En 2024 se registraron 30 mil 057 asesinatos en el país, lo que representa un incremento de 1.1% con respecto a las 29 mil 713 víctimas de homicidio doloso de 2023, en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En promedio, 82 personas fueron víctimas de homicidio doloso diariamente el año pasado, que marcó el fin del sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, considerado el más violento de la historia reciente con cerca de 200 mil asesinatos de diciembre de 2018 a septiembre de 2024.

Estados más violentos

Guanajuato, afectado por la violencia derivada de la disputa criminal por el narcomenudeo, volvió a superar los 3 mil asesinatos en un año, convirtiéndose en el estado más violento del país, en números absolutos.

Seguido de Baja California, 2 mil 368 víctimas de homicidio doloso; Estado de México, 2 mil 258; Chihuahua, 2 mil 004; Guerrero, mil 738; Nuevo León, mil 539; Morelos, mil 521, y Jalisco, mil 084.

No cede la crisis de violencia en el país, señalan

Al respecto, Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad A.C. (ONC) indicó que los datos de seguridad pintan un país en donde la crisis de violencia no ha cedido, pues todavía es extremadamente alta, lo que calificó como un problema gravísimo.

"Hay otro aspecto que, lamentablemente en términos de narrativa, ha emprendido este gobierno, que es hablar de números absolutos y no de tasas para poder explicar cómo está la situación en nuestro país.

"Porque si hablamos de números absolutos, obviamente las entidades con mayor población tienen mayor probabilidad de salir como las más elevadas en materia de violencia y las que tienen menos población, no. Y ese es el caso, por ejemplo, de Guanajuato y de Colima", afirmó en entrevista con EL UNIVERSAL.

Explicó que al revisar las tasas proporcionales entre población y delitos, Colima y Baja California son los estados más violentos del país con tres veces la tasa de homicidios respecto a lo nacional y Guanajuato se encuentra en el lugar número 8 o 9: "pero en números absolutos, Guanajuato sí es el estado con la mayor cantidad de homicidios".

Sexenio de López Obrador; el peor en gasto en seguridad

Al decir que faltan más recursos y mejores condiciones para que las entidades puedan colaborar con la federación y obtener resultados; lamentó que en el sexenio pasado fue el de peor gasto en materia de seguridad desde que se tienen registros, y al mismo tiempo, este sexenio inicia con disminuciones para fiscalías, policías, instituciones de seguridad y justicia.

Insistió en que la colaboración entre estados y federación, así como mejorar la inversión en materia de seguridad en los estados deben ser prioridad para ver resultados. Sobre el incremento de violencia en Chiapas y Sinaloa, el experto indicó que son ejemplos tangibles de un problema muy complejo.

"Chiapas es una entidad que vio empeorar las condiciones de seguridad muy rápidamente. Recordemos que hasta hace poco Chiapas era uno de los estados más seguros del país. Entonces su empeoramiento nos debe preocupar a todos. Parte de lo que vemos es precisamente consecuencia de esos recortes presupuestales y de la falta de combate a los delitos que existió a lo largo del sexenio pasado", dijo.

Ven cambio en combate a los delitos en sexenio actual

Recordó que la administración anterior fue el sexenio con la tasa más alta de la historia de México en cuanto a homicidio, desaparición de personas, extorsiones, delitos que atentan contra la vida, delitos que atentan contra la libertad, narcomenudeo y trata de personas.

"Fue equiparable prácticamente igual al sexenio de Enrique Peña Nieto en robo a negocio, el más alto en robo a transporte de carga, robo de hidrocarburo, el más alto en cuanto a violencia familiar, a violaciones. (...) Vemos diferente que en los últimos meses ha habido mucha más acción de parte del gobierno federal por combatir los delitos y por tratar de reducir la violencia", reconoció.

Destacó los operativos que han puesto en orden algunas entidades y los golpes a delitos que generan otros delitos, como la piratería y de los productos que ingresan ilegalmente al país. Lo atribuyó al trabajo conjunto del gobierno federal y Omar Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

"El secretario es quien los ejecuta, pero quien ha puesto en condición de poder llevarlas a cabo es el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Un presidente que no quiera acciones, independientemente de un buen secretario, no haría mucho. El sexenio pasado no se hizo prácticamente nada en materia de seguridad ni de combate a los delitos; algo cambió para bien", concluyó.