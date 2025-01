Hallan ballena de 8 metros muerta en playa de Mazatlán

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) dio a conocer que en las playas de Mazatlán fue encontrada muerta una ballena de ocho metros de longitud, con un peso de 15 toneladas, sin que hasta ahora se conozcan con certeza las causas de su muerte.

De acuerdo con la Profepa, no se pudo determinar que la causa de la muerte de la ballena jorobada se haya derivado de posibles heridas de la red de chinchorro que se le enredó.

Según el dictamen de la autoridad federal, el enorme mamífero marino no presentaba hendiduras en sus aletas, aunque su piel si estaba dañada por la fricción de la red que se le enredó en todo su cuerpo.

Informó que con su hallazgo se aplicó el protocolo establecido para mamíferos marinos varados que consiste en sepultarlos en el lugar de su hallazgo, a fin de evitar posibles daños a la salud de las personas y al medio ambiente.

La dependencia federal manifestó que representantes de la oficina de la Profepa y autoridades municipales sepultaron a la ballena que se encontró encallada en una de las playas de Mazatlán, de acuerdo con el protocolo de Atención para los Varamientos de Mamíferos Marinos.

Ballena tenía una red de pesca enredada en el cuerpo

Con auxilio de maquinaria pesada, el pasado miércoles se abrió una fosa en la playa y se sepultó al enorme animal con un peso de casi 15 toneladas y de ocho metros de largo.

Este animal se encontró enmallado en una red de chinchorro, probablemente utilizada para la pesca de pez sierra, sin embargo, no se logró determinar si las causas de su muerte se hayan derivado de esta red que se le enredó en el cuerpo.

La aparición del cuerpo del enorme cetáceo pasado concentró a cientos de curiosos y turistas, por lo que elementos de la Guardia Nacional y del Escuadrón Acuático tuvieron que delimitar el área para su resguardo.