Aumento de multas por injurias al Presidente "no pasará": Mier

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 15 (EL UNIVERSAL).- El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, adelantó que el incremento de multas a quien injurie al Presidente de la República, no va a pasar.

Así lo dijo a través de su cuenta de Twitter, luego de que este miércoles, el Ejecutivo anunció que de aprobarse, vetará la iniciativa.

"La actualización a multas por injurias aprobada en la comisión de gobernación no pasará al Pleno mientras presida la Jucopo y nuestra coalición sea mayoría", declaró.

El líder guinda también respondió a su homólogo en el Senado, Ricardo Monreal, quien esta mañana dijo que avalar dicho proyecto sería un "error político".

"La iniciativa no es parte de nuestra agenda legislativa. Ni error político, ni estratégico, solo un trámite legislativo", sentenció.