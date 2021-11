Aureoles se gastó 'cifras estratosféricas' en cuarteles: Bedolla

Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, señaló que la administración de su antecesor Silvano Aureoles Conejo gastó en Michoacán "cifras estratosféricas" en la construcción de al menos siete cuarteles policiales en la entidad.

El gobernador michoacano dijo que el gobierno de Aureoles Conejo gastó más de 5 mil 100 millones de pesos en obras que no rebasan los 50 millones de pesos cada una, como los cuarteles policiales de Huetamo, Apatzingán, Jiquilpan, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas y Uruapan.

Ramírez Bedolla reveló que para la construcción de estos cuarteles, el gobierno pasado pagó, por cerca de tres años, arrendamiento y proyectos ejecutivos a la Inmobiliaria DYF S.A de C.V, sin obra o terreno existente.

Apuntó que la administración de Silvano Aureoles pagó arrendamiento de un terreno y unas obras que no existían a la constructora, para después adquirirlo nuevamente a costos muy elevados, por encima del valor real de obra y de terreno.

Acusó que las obras en algunos de esos cuarteles incluso no están terminadas, pero sí casas de gobierno que son lujosos complejos con finos acabados, con blindajes, recámaras y áreas de recreación, que utilizaba Aureoles.

Denunció que la infraestructura del resto de los cuarteles está hecha de plástico, con mala calidad e inconclusa.

El gobernador de Michoacán mostró a través de un video cómo es que funciona el pasadizo secreto del llamado "bunker" en la Casa de Gobierno en donde residía Silvano Aureoles durante su administración.

El pasado 10 de noviembre se dio a conocer que el exgobernador vivía en un bunker habilitado con muros y ventanas con blindaje antibalas, así como un pasadizo secreto a manera de ruta de escape.

En el material compartido por el morenista Ramírez Bedolla, se revela cómo es que funciona el pasadizo oculto bajo un mueble de madera que asemeja ser el soporte de televisión, el cual cuenta con un mecanismo electrónico que lo desplaza sobre el piso al menos un metro, para abrir un pasadizo secreto que descubre unas escaleras que dan hacia la salida, la cual está protegida con otra puerta blindada cercana a una cancha de baloncesto y a un pasillo que da a los helipuertos oficiales.