Aureoles Conejo ahora viaja a EU con sus "pruebas" de intervención del crimen en elecciones

Silvano Aureoles Conejo, Gobernador de Michoacán, comenzó una gira por Estados Unidos para denunciar la presunta participación del crimen organizado en las elecciones del pasado 6 de junio.

Mediante sus redes sociales, Aureoles Conejo compartió una imagen que acompañó diciendo que durante mucho tiempo ha intentado comunicarse con el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) para denunciar la intervención del crimen organizado, sin embargo, no ha tenido respuesta alguna.

"Como ustedes saben, desde el pasado junio he insistido para que el Presidente Andrés Manuel López Obrador me reciba para presentarle las pruebas que solicitó sobre la intervención del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio", escribió en la publicación.

La gira de trabajo de Silvano Aureoles comenzó hoy por Estados Unidos, y afirmó que el futuro del país está en juego. Además, en su agenda tiene previsto visitar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, y el Capitolio, en Washington, para mostrar las pruebas.

"Hoy inicio mi gira de trabajo por Estados Unidos, consciente de que está en juego el futuro de la nación. Los mantendré informados", expresó Aureoles a través de su cuenta de Twitter.

Como ustedes saben, desde el pasado junio he insistido para que el presidente @lopezobrador_ me reciba para presentarle las pruebas que solicitó sobre la intervención del crimen organizado en las elecciones del 6 de junio. pic.twitter.com/DRYEcjlxOi — Silvano Aureoles (@Silvano_A) July 23, 2021

El Gobernador de Michoacán recalcó que decidió llegar a terrenos internacionales después de agotar todas las oportunidades en México. Y aunque la petición no es una disputa electoral, responde al peligro y amenaza que representan este tipo de situaciones.

"En México, he agotado todas las instancias nacionales a las que podía acudir y, ante la reiterada negativa de Andrés Manuel, como ya anuncié en días pasados, he decidido llevar el tema a instancias internacionales. Mi petición no es una disputa electoral, lo reitero, responde al peligro y a la amenaza que esto representa para la seguridad nacional", afirmó.

Anteriormente Aureoles pidió a Andrés Manuel López Obrador respetar la "investidura de los gobernadores", su derecho de audiencia y aceptar reunirse con él por "la seguridad nacional".

"Yo respeto su investidura, sé que es sostén y parte de la estabilidad de la democracia de este país, en consecuencia, quisiera pedir respeto por la investidura de los gobernadores y que me escuche", expuso Silvano Aureoles en su cuenta de Twitter.

El Gobernador perredista difundió este mensaje días después de que el Presidente López Obrador anunciara desde Palacio Nacional, en su conferencia matutina, que se reunirá con los gobernadores del país para revisar el plan de seguridad y conseguir "pacificar a México", pero aclaró que no recibirá a Silvano Aureoles, quien desde hace semanas le pide audiencia para mostrarle pruebas de una supuesta alianza entre Morena y el crimen organizado en los pasados comicios.

El pasado 29 de junio, el mandatario estatal acudió a Palacio Nacional para solicitar audiencia con el López Obrador y entregarle "en sus manos" supuestas evidencias de que que Morena ganó las elecciones del 6 de junio en Michoacán con apoyo del narcotráfico, pero no fue recibido.

Desde el 24 de junio, el Presidente pidió al Gobernador presentar pruebas luego de que acusara a Morena de ser un "narcopartido" que ganó las elecciones con el apoyo del crimen organizado.