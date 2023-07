Aureoles pide a rivales que abandonen cargos

Ciudad de México.- El exgobernador de Michoacán Silvano Aureoles pidió a Xóchitl Gálvez y a Santiago Creel que pidan licencia a su cargo en el Congreso para poder contender con piso parejo por la candidatura.

Al llegar a su registro ante el comité organizador del Frente Amplio por México, afirmó que si no lo hacen no se verá bien y no habrá congruencia.

“Desde que se hizo el anuncio yo propuse que todos los que tienen un cargo pidan licencia, porque no se ve bien y no hay congruencia, estamos criticando el uso irresponsable de recursos públicos del lado oficial y se verá muy mal que hagamos lo mismo, porque finalmente el diputado o senador tiene un ingreso público, será bueno que estos dos meses pidan licencia, no va a pasar nada si se quedan sin fuero dos meses”, expuso.

El perredista llegó a realizar su registro acompañado de su esposa y un grupo de perredistas que le gritaron: “¡preeesidente, preeesidente!”.

Aureoles Conejo dijo que su inscripción al proceso es muestra de que pronto la verdadera izquierda gobernará al país y descartó que haya mano negra o dados cargados hacia Xóchitl Gálvez como recientemente afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.