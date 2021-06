Aureoles solicita audiencia en Palacio Nacional para denunciar "narcoelección"; AMLO no lo recibe

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, visita este martes el Palacio Nacional para enseñar directamente al presidente Andrés Manuel López Obrador las pruebas que tiene sobre los vínculos en su región entre el crimen organizado y el partido oficialista, Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

"El presidente López Obrador me pidió pruebas sobre la vinculación de Morena con el crimen organizado y su intervención en la elección. Hoy le solicito audiencia para mostrarle toda la información que tengo personalmente ya que es un tema muy delicado y peligroso para la nación", apuntó en Twitter el gobernador, del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

En este mismo mensaje se observa en una inusual fotografía a este gobernador de pie frente a una de las puertas de Palacio Nacional, con varios documentos en las manos, esperando a ver si le dan audiencia.

"Presidente, su partido se convirtió en el instrumento del narco y estoy seguro que usted, como jefe del Estado mexicano, comparte mi preocupación", indicó Aureoles en otro tuit.

A continuación, explicó que compartir "esta información abiertamente pondría en riesgo la vida de las personas y eso es algo que usted no permitiría en ninguna circunstancia".

"Sé que el presidente es un humanista y entiende lo que digo", concluyó por Twitter este mandatario estatal.

En declaraciones a Radio Fórmula, dijo que este "no es un asunto sencillo" ni "menor", por lo que la gente de su región "está asustada".

Dijo que "solo le va a entregar" los documentos -que contemplan testimonios, fotografías, vídeos y recortes de prensa- directamente al presidente.

Cuestionado en la rueda de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador dijo que no recibirá a Aureoles: "No me corresponde".

"Es un asunto que tiene que ver con las elecciones y para esto esta el INE (Instituto Nacional Electoral), el Tribunal Electoral", agregó.

Dijo que Aureoles acudía a Palacio Nacional para ganar atención mediática aprovechando la conferencia matutina.

El pasado 24 de junio, el gobernador de Michoacán en el oeste del país, anunció que denunciará ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Gobierno de Estados Unidos, la presunta participación de bandas del narcotráfico en la elección intermedias del pasado 6 de junio, consideradas las más grandes de la historia de México por el número de cargos a elección.

Aureoles, quien milita en el PRD y que concluirá su mandato de seis años el 30 de septiembre, acusó al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, de permitir la supuesta operación del crimen organizado para la coacción del voto en favor de candidatos de Morena.

El 6 de junio, Alfredo Ramírez Bedolla, candidato de la alianza conformada por Morena y el Partido del Trabajo (PT), ganó la elección de gobernador por un estrecho margen frente a Carlos Herrera Tello, abanderado de la coalición de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI).

El 24 de junio, el presidente López Obrador dijo no tener información sobre lo que refiere Aureoles y señaló que "lo más importante es que se presenten pruebas porque, si no, son noticias sensacionalistas, amarillismo".