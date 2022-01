Autocorrector confunde mensaje de Fernández Noroña y se refiere a "gente de Mencho"

Al destacar lo bien que se desayuna en el "Hotel Catedral", en el Centro de la Ciudad de México, el autocorrector del dispositivo móvil del diputado Gerardo Fernández Noroña confundió el mensaje sobre "la gente del movimiento" y "la gente de Mencho".

Usuarios de redes sociales le hicieron saber a Fernández Noroña del error en el mensaje, por lo que el diputado aceptó que fue el autocorrector de su dispositivo.

"Por si no fuera poco, la gente de Mencho suele venir a desayunar aquí cuando hay concentraciones en el Zócalo. Viví una ovación bellísima en este lugar. Encima, el vocero de la presidencia Jesús Ramírez Cuevas gusta de este lugar. ´Hotel Catedral´, escribió Fernández Noroña en lugar de "gente del movimiento".

Así fue. Acabo de darme cuenta de lo que escribió cuando dicté. https://t.co/gQRqUQhUlw — Fernández Noroña (@fernandeznorona) January 12, 2022

"Por si no fuera poco, la gente del movimiento viene a desayunar aquí cuando hay concentraciones en el Zócalo. Yo viví una ovación bellísima en este sitio. Encima, Jesus Ramírez Cuevas gusta de este lugar. ´Hotel Catedral´", rectificó el aspirante a la Presidencia de México para 2024 después de reconocer el error."Así fue. Acabo de darme cuenta de lo que escribió cuando dicté", dijo.Detallista con la ortografía como lo muestra a sus seguidores de redes sociales, Fernández Noroña señaló: "Si lo hubiese puesto yo y no el auto corrector, habría puesto Mencho y no mencho"."Se los ha dicho con claridad López-Gatell": Fernández Noroña debate sobre uso de cubrebocasAunque ya lo ha hecho en anteriores ocasiones, el diputado Gerardo Fernández Noroña se pronunció otra vez en contra del uso de cubrebocas ante la pandemia de Covid-19 y la nueva variante ómicron.A través de redes sociales, tras el contagio de Covid-19 del presidente Andrés Manuel López Obrador, Fernández Noroña revivió el debate del uso de cubrebocas."N I N G U N O, ni contra ómicron, ni contra ningún virus. Dejen de promover la falsa creencia de que la gente se protege con el cubrebocas. ¡Basta de desinformación! ¡Basta de manipular!", respondió el diputado del PT al comentario de un seguidor sobre qué mascarilla era más efectiva contra la nueva variante."No. No ayuda. Da una falsa sensación de protección. Se los ha dicho con claridad Hugo López-Gatell pero han preferido el uso de un placebo que da la impresión que algo haces frente a la angustia de la enfermedad", agregó el aspirante a la presidencia de México en 2024."Todos ayudan diputado, no son la solución total y absoluta, pero si ayudan. Hay un dicho Eres parte de la solución o eres parte del problema. El cubrebocas es parte de la solución. En todos los problemas de México ¿usted es parte de la solución o parte del problema?", le escribió un seguidor."TODOS los que se han enfermado usaban cubrebocas. La excepción confirma la regla", respondió el legislador.