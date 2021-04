Autoridades de Sonora detectan pruebas de Covid falsas

La Secretaría de Salud en Sonora ha detectado en filtros sanitarios, cientos de resultados de pruebas Covid-19 y carnets de residencia de destinos turísticos falsos y clonados a personas que buscan ingresar a las playas esta Semana Santa.

La Secretaría de Salud ha implementado una serie de protocolos y restricciones para evitar una posible tercera ola de Covid-19, entre ellas el portar resultados de negativo en prueba de coronavirus.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria IV, Antonio Alvídrez Labrado, advirtió que no podrán ingresar a los puntos turísticos de la entidad las personas sorprendidas con documentos apócrifos.

Informó que en los filtros sanitarios de San Carlos y Puerto Peñasco se ha detectado una gran cantidad de resultados de laboratorios clonados, en su mayoría, por grupos de jóvenes. ´

"Los resultados que detectamos falsos se decomisan y se niega el acceso a la persona portadora, hacemos un llamado a abstenerse de intentar ingresar con éstas".

También, expuso, se tiene información de que en varios ciber internet de Guaymas se están vendiendo este tipo de pruebas y carnets falsos de residentes de San Carlos donde al menos se han retirado más de mil de ellos, por lo que el personal de filtros está alertado para retirarlos.

Alvídrez Labrado llamó a la población a abstenerse de intentar ingresar con estos documentos falsos ya que solo perderán tiempo en las largas filas y serían remitidos a su lugar de origen. Recordó que los filtros sanitarios estarán del 26 de marzo al 11 de abril de 2021 en los accesos a playas y puntos turísticos para evitar que personas portadoras de Covid-19 propaguen al virus.

Las restricciones Visitantes de playas y paseos turísticos, tienen que presentar una purueba negativa de Covid-19 de PCR o antígenos.

El test no debe tener más de 72 horas de expedición por laboratorio, portar original, copia y ticket de pago. También se pide reservación de hospedaje o comprobante de domicilio.

Los ciudadanos que no cuentan con reservación o domicilio en el lugar turístico o playa podrán ingresar a los sitios de 8.00 a 15.00 horas siempre y cuando presenten sus pruebas negativas al virus; los residentes o personas con reservaciones tienen horario abierto.

Durante Semana Santa y Pascua los antros y centros nocturnos estarán cerrados, los restaurantes deben cerrar a las 22.00 horas y la playa se cierra al público a las 20:00 horas estando en suspensión los eventos masivos y la venta de alcohol.

Casinos y antros al 50% de aforo sin pista y todos sentados; bares cantinas y boliches operan como restaurante todos sentados, eventos masivos suspendidos, gimnasios sin música y en silencio.

Iglesias y centros religiosos al 50% de aforo, restaurantes 75% y con cubrebocas salvo al comer. Cines, teatros, museos solo adultos y al 50% de aforo.