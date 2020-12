Autoridades disuelven fiesta y resguardan 7 autos de lujo en Sinaloa

En la comunidad de San Diego, sindicatura de El Dorado, en Culiacán, elementos del ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal Preventiva disolvieron la celebración de una fiesta, amenizada por conjuntos musicales, cuyos asistentes no guardaban la sana distancia.

Se dio a conocer que en la cancha deportiva de dicha comunidad, ubicada a más de 75 kilómetros al sur de la capital del estado, fueron montados escenarios para la presentación de grupos musicales que amenizaron la fiesta.

Las fuerzas federales y estatales fueron alertadas por vecinos a través de las redes sociales, por lo que al desplegarse el operativo muchos de los asistentes al festejo, abandonaron sus vehículos, en consecuencia, siete unidades, algunas de lujo, fueron recogidas.

El personal militar conminó a los organizadores suspender la fiesta por no cumplir los protocolos sanitarios de la sana distancia, sin que se reportaran personas detenidas.

Hace tres días, Renato Ocampo Alcantar, secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública dio a conocer que la semana pasada, se reportó la celebración de 385 fiestas en diversos puntos del estado, sin que se guardara la sana distancia.

Destacó que pese a las recomendaciones de la Secretaría de Salud y de diversas instancias de evitar la celebración de reuniones, posadas o fiestas, para evitar que se generen contagios de Covid-19 en cadena, muchos ciudadanos, no las atienden.

Ocampo Alcantar expresó que las autoridades que acuden a disolver los festejos, muchos de ellos con música en vivo, solo conminan a la población a retirarse y acatar los protocolos sanitarios de la sana distancia, sin proceder a detenciones de asistentes.