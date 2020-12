Autoridades nos han engañado: madre de víctima de la guardería ABC

"Mi hija es víctima, sufrió graves lesiones en el incendio de la guardería ABC, las autoridades nos han engañado, traicionado, revictimizado, han violado los derechos de mi hija, han atentado con nuestra seguridad", expresó Marisol Montaño respecto a un comunicado de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), sobre la reparación de daños.

Marisol Montaño, es madre de Danna Paola Villarreal, niña que a sus dos años y tres meses de edad tuvo quemaduras en el 47% de su cuerpo y perdió nueve dedos de sus manos.

La madre de Danna Paola desmintió de forma rotunda la versión emitida por la CEAV para reparar el daño a algunos familiares de los niños que murieron o resultaron lesionados hace 11 años, en el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio del 2009.

"No nos mientan, nos tienen jodidos y nos ignoran", dijo con enojo, la señora Montaño quien, tuvo que regresar a Hermosillo del plantón que mantienen los padres de las víctimas afuera de la Secretaría de Gobernación desde hace más de un mes, pero se quedó en protesta su esposo, para defender los derechos de su hija Danna Paola.

El incendio que se originó en una bodega del gobierno de Sonora arrasó el edificio contiguo, la guardería ABC, donde se encontraban 176 bebés y 50 adultos.

Murieron 49 menores -25 niñas y 24 niños-, 106 personas quedaron lesionadas, entre ellos 24 pequeños, que sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado hasta en el 80% de sus cuerpos. Hasta el día de hoy, las familias de las víctimas exigen al gobierno que se haga justicia.

La CEAV ataca la reputación de las víctimas: abogado Nava

Los padres de las víctimas han recurrido a instancias legales para que se les hagan pagos indemnizatorios, resarcitorios y compensatorios por daños.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) denigra y ataca la reputación de las víctimas del incendio de la Guardería ABC que a más de once años continúan exigiendo justicia, aseveró el abogado Miguel Nava.

El representante legal de 40 núcleos familiares, expresó que "no va a haber padres y madres víctimas del incendio de la guardería ABC durmiendo en el piso de la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, cuando esta Comisión está diciendo que emite resoluciones millonarias".

Efectivamente, las víctimas de la guardería ABC obtuvieron resoluciones en el 2017 y 2018 que fueron total y absolutamente violatorias de derechos humanos, lo cual se puede acreditar porque en todos los casos se llevaron al juicio de amparo y sin excepción todas las demandas prosperaron a favor de las víctimas.

Estas demandas de amparo, la autoridad que es la CEAV, las recurrió cayeron en tribunales colegiados, los cuales confirmaron el sentido de la resolución, pero una vez estas múltiples demandas de amparo ganadas las aceptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en competencia porque un tribunal colegiado las turnó.

En este sentido, "el comunicado mal intencionado y con ganas de denigrar y de afectar la reputación de las víctimas, como si fueran unos bribones, unos vividores ellos, en el último párrafo del comunicado hablan de montos económicos".

Difundió CEAV que "las familias de las víctimas se ampararon por estar inconformes con los montos obtenidos, toda vez que habi?an solicitado 3 millones 375 mil pesos por cada víctima indirecta (mama?, papa? y hermanos), asi? como 10 millones de pesos por victima directa (menor fallecido o lesionado), además de los conceptos mencionados".

Ese monto no lo puso la CEAV, pero tampoco la pidieron las víctimas, eso es producto de un juicio de amparo donde un Juez Segundo de Distrito en materia Administrativa de la Ciudad de México determinó poner a un núcleo familiar por daño moral a una familia de víctima fallecida, pero la Comisión está divulgando mentiras, recriminó.

Además, dijo el abogado que, de los 40 amparos ganados, no se ha pagado uno solo, sólo existen resoluciones en papel, pues ninguno se ha hecho efectivo, por lo que exigió a la Comisión que exhiba las transferencias o depósitos de los pagos que refiere.

Los familiares de las víctimas ahora están enfrentándose también a que la CEAV no quiere reconocer los acuerdos que tomó el presidente Andrés Manuel López Obrador y que derivaron en un decreto publicado el 13 de marzo del 2020, el cual viene a sustituir al decreto presidencial de Felipe Calderón Hinojosa del 20 de julio de 2010 y además, tampoco quiere incluir los acuerdos que tomó el Consejo Técnico del IMSS.

Agregó que los padres exigen la reparación integral en una resolución que conforme a derecho debería de emitir la CEAV contemplando cinco medidas que son: restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y no repetición. Lo que ha resuelto no los satisface.

Niña Danna Paola pide a Alejandro Encinas que atienda a los padres en plantón

A través de un video mensaje, la niña Danna Paola, una de las víctimas más afectadas por el incendio, pidió al subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, que atienda a los padres en plantón afuera de sus oficinas.

"Señor Alejandro Encinas mucho gusto, soy Danna Paola Villarreal Montaño, me gustaría que fuera más comprensible con los papás, ya que ellos están allá luchando por nosotros, nosotros ya queremos reunirnos con ellos y que nos digan buenas noticias, pero eso no es posible ya que usted no los ayuda".

"Usted es defensor de derechos humanos, debería de estarles ayudando, también ellos querían estar acá pero eso no es posible, ellos no se van a rendir estoy segura de eso, por eso le pido que no haga más largos los días ya que ellos están muy preocupados".

"Usted no sabe lo difícil que es hablar con ellos y que cuenten malas noticias y siempre intentar, sólo ir, para ellos es muy difícil ya que tú también sientes ganas de llorar o de preocuparte por ellos".

"Nosotros los extrañamos mucho y ojalá que fuera posible eso y que usted se dé cuenta de lo que está haciendo. Usted defensor de derechos humanos por favor haga lo posible".

Este es el mensaje de Danna Paola, una niña a la que el incendio de la guardería ABC le dejó lesiones incapacitantes de por vida.