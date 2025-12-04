Autoridades realizan ejercicio de seguridad en Toluca

TOLUCA, Méx., diciembre 4 (EL UNIVERSAL).- Tres presuntos delincuentes armados tomaron de rehén a tres mujeres en el área de comida del Aeropuerto Internacional de Toluca lo que provocó pánico entre algunos usuarios que se encontraban en este punto.

Todo ello formó parte de un simulacro en el marco de un ataque armado en la central aeroportuaria ubicada en el municipio de Toluca.

Dicho simulacro a escala real, fue un ejercicio diseñado para evaluar la capacidad de respuesta, coordinación y actuación operativa de las distintas autoridades que intervienen en materia de seguridad aeroportuaria.

Durante la escena, los hombres armados amedrentaron a las 3 mujeres rehenes una de ellas resultó lesionada en la cabeza lo que generó la intervención de los equipos de emergencia de la Cruz Roja Mexicana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Conforme transcurrían los minutos uno de los implicados en el ataque armado, atendió una llamada de las autoridades quienes pretendían negociar la liberación de las Rehenes sin embargo los delincuentes exigían la liberación de su "jefe".

En el simulacro, el grupo armado intentaba interferir con el proceso de extradición de una persona privada de la libertad de alta peligrosidad, generando incidentes simultáneos en tres áreas críticas: la torre de control, la planta de combustibles y el edificio terminal, incluyendo el área comercial.