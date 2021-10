"Autos 'chocolate' en Sinaloa son usados para trabajo agrícola"

En Sinaloa, el uso de vehículos "chocolates", se concentra en el trabajo agrícola, por lo que es importante su regularización y además se van a generar ingresos con sus registros que pueden ser canalizados para obras de pavimentación que hacen falta, dijo el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel.

Señaló que no se tiene un padrón del número de unidades motrices de fabricación extranjeras que circulan en forma ilegal en el estado, pero son muchos, en su mayoría usados en las actividades del campo.

Indicó que es una buena noticia que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para regularizar las unidades motrices, denominadas "chocolate", por lo que se va aprovechar en la entidad para tener más captaciones de recursos para la ejecución de obras de pavimentación.

El ejecutivo estatal, en una visita a Sinaloa de Leyva, donde inauguró las obras de ampliación del malecón explicó que se revisa el decreto para ver si tiene alcances nacionales, para instrumentar las acciones respectivas en cada que proceda en la entidad.

Ordaz Coppel externó que se habla que habrá un cobro por el registro de estas unidades de dos mil 500 pesos, pero, no conoce a fondo, cuando le corresponde a los estados, por lo que no puede hacer un cálculo.