Avalan en comisiones jornada laboral de 40 horas

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados aprobaron con 61 votos a favor el dictamen a la minuta que reforma el artículo 123 de la Constitución para reducir la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales.

Detalles confirmados de la reforma laboral

La propuesta, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, fue avalada con 34 votos en la Comisión de Puntos Constitucionales y 27 en la de Trabajo y Previsión Social. El dictamen será turnado a la Mesa Directiva para su programación y posterior discusión en el Pleno.

El proyecto establece que la jornada será de 40 horas semanales, en los términos que determine la ley, y que por cada seis días de trabajo deberá otorgarse al menos un día de descanso con goce íntegro de salario.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También se mantiene el pago de horas extraordinarias con un 100 por ciento adicional sobre el salario ordinario y se fija un límite de 12 horas extra por semana. En caso de rebasar ese tope, el empleador deberá pagar un 200 por ciento adicional. Las personas menores de 18 años no podrán laborar tiempo extraordinario.

Reacciones y propuestas de los legisladores

El régimen transitorio contempla una aplicación gradual: en 2026 la jornada será de 48 horas; en 2027, 46; en 2028, 44; en 2029, 42, y en 2030 se alcanzarán las 40 horas semanales. El dictamen precisa que la reducción no implicará disminución de sueldos, salarios ni prestaciones.

Durante cuatro rondas de posicionamientos, diputadas y diputados de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC expresaron su respaldo en lo general a la reducción, aunque con diferencias sobre la gradualidad y la necesidad de establecer explícitamente dos días de descanso por semana.

Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano plantearon incorporar incentivos fiscales y apoyos a micro, pequeñas y medianas empresas para evitar afectaciones al empleo formal. En contraste, integrantes de Morena y PT defendieron la implementación gradual como mecanismo para facilitar la adaptación de los sectores productivos.

LEA TAMBIÉN Sheinbaum llama hipócrita a oposición por ausentarse en votación de 40 horas La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la ausencia de senadores opositores en la votación de la jornada laboral de 40 horas.

El dictamen deberá discutirse y votarse en el Pleno de la Cámara de Diputados en una próxima sesión.