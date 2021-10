Avalan primera cuenta pública de AMLO

Con el apoyo de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados avaló la Cuenta Pública 2019, correspondiente al primer año de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, a pesar de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades y posibles recuperaciones económicas por más de 100 mil 914 millones de pesos.

A pesar de las quejas de diputados del PAN y del PRI porque no se les distribuyó el dictamen con un mínimo de 48 horas para analizarlo, el presidente de la Comisión, Erasmo González, informó que se solventarían las omisiones y sometió a consideración este documento, el cual recibió 28 votos a favor de Morena, PVEM PT; y 21 en contra del PAN, PRI, PRD y MC, para ser enviado al pleno.

A la Cuenta Pública 2019, la Auditoría Superior de la Federación le practicó mil 358 revisiones, 78 a entes vinculados con funciones de Gobierno, 114 a Desarrollo Social, 175 a Desarrollo Económico; el grupo funcional con mayor número de auditorías programadas para el ejercicio 2019 fue el de Gasto Federalizado, con 991 del total de las revisiones entregadas.

Mil 071 fueron de tipo de Cumplimiento, 114 de Cumplimiento a Inversiones Físicas, nueve de Cumplimiento a Tecnologías de Información y Comunicaciones, 98 de Desempeño, 47 Combinadas de Cumplimiento y Desempeño, nueve auditorías Forenses, ocho Evaluaciones de Políticas Públicas y dos Estudios.

"Para la Cuenta Pública 2019, la ASF reporta como Recuperaciones Determinadas 100,914.4 millones de pesos, de las cuales 1,517.8 millones de pesos son Recuperaciones Operadas que representan el 1.5 % del total de recuperaciones determinadas y 99,396.6 millones de pesos Recuperaciones Probables", define el documento avalado.

En este documento se refiere que los ingresos públicos presupuestarios ascendieron a cinco millones 384 mil 984 pesos, cifra superior en 86 mil 796 millones de pesos respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos de la Federación. El gasto público neto ejercido fue de cinco millones 814 mil 441 pesos, monto 0.4% menor al aprobado por la Cámara de Diputados con una diminución de 23 mil 618 millones de pesos.

El Balance Público registró un déficit de 398 mil 892 millones de pesos al cierre del año, que se compara de manera favorable tanto con el déficit estimado en los Criterios Generales de Política Económica, como con el registrado el 2018; respecto de este último fue menor en 14.4%.

"En lo general se estima que, durante el ejercicio fiscal 2019 se alcanzaron los objetivos fiscales propuestos; no obstante, se presentó un limitado dinamismo en la economía. La Cuenta Pública 2019 refleja un cambio de programas prioritarios en la política social. En coordinación con las prioridades del Gobierno Federal y la orientación del Plan Nacional de Desarrollo se observó una reestructura de los programas sociales, favoreciendo a los sectores de menores ingresos y los proyectos de inversión de carácter regional acompañado de una política de control, austeridad y disciplina en el ejercicio del gasto", concluye el documento.

El diputado de Morena, Carol Antonio Altamirano, dijo que al aprobar el dictamen no se está aprobando o reprobando la Cuenta Pública en turno, sino se trata de comparaciones y observaciones y para hacer mejoras, "el resolutivo sexto dice que de acuerdo a los reportes de la ASF se reportan como recuperaciones 100 mil 914 millones de pesos, de éstas se reintegraron mil 517 millones de pesos de manera que restan como recuperaciones probables 99 mil 396. Es importante precisar que del monto de recuperaciones probables 55 mil 030 millones deben ser solventadas por las entidades federativas y municipios por formar parte del gasto federalizado".