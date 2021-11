Avanza el PEF en lo general

Ciudad de México.- A pesar de la amenaza de la oposición de rechazar las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador si no se aumentaban fondos federales para estados y municipios, las bancadas de Morena, Verde y PT desoyeron las exigencias y aprobaron, en lo general, el Presupuesto de Egresos de la Federación sin modificaciones, que asciende a 7 billones 88 mil millones de pesos, y con un recorte de 8 mil 38 millones de pesos (4 mil 913 millones al INE, 2 mil 935 millones a la Judicatura Federal, 65 millones a la Suprema Corte y 125 millones de la Cámara de Diputados).

Después de fijar posturas, el pleno decretó un receso de seis horas, y al reanudar, 274 diputados de Morena, Verde y PT votaron a favor el proyecto; mientras que 219 del PAN, PRI, PRD y MC en contra y se registraron tres abstenciones. Vinieron los gritos de "¡Es un honor estar con Obrador!", y se decretó otro receso para desahogar las mil 994 reservas.

Horas antes, la coalición opositora de Va por México en voz del líder nacional del PRI y diputado federal del tricolor, Alejandro Moreno Cárdenas, condicionó a los integrantes de Morena a modificar diferentes partidas del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2022 a cambio de revisar las reformas constitucionales (eléctrica, electoral y de la Guardia Nacional).

Por su parte, diputados federales del Verde y del PT también impulsaban modificaciones al dictamen presupuestal para que sus estados y municipios reciban más recursos el próximo año, como San Luis Potosí y varios municipios gobernados por los petistas.

En conferencia de prensa después de respaldar a más de 350 alcaldes del país, Alejandro Moreno Cárdenas dijo que era firme, claro y enfático, pues Morena junto con sus aliados pueden tener los votos para avalar el Presupuesto de Egresos por sí solos, pero los integrantes de la oposición tienen los votos para aprobar las demás reformas constitucionales. "Si bien ellos tienen la mayoría para aprobar el Presupuesto, no tengan duda que para otras reformas necesitan a la oposición".

El líder nacional del PAN, Marko Cortés, pidió a los integrantes del Morena, PT y Verde que se abran a la discusión, que no avienten la aplanadora, que no saquen el dictamen sin moverle una coma y que este dictamen se discuta de cara a la nación, porque es ahí donde se refleja el amor verdadero y este gobierno no quiere a los pobres, porque con este documento no se apoya el combate a la pobreza y desigualdad, y desde Va por México van a dar la batalla.