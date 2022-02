Avanza reforma a ley de partidos

Con el aval de los diputados del PRI, así como de las bancada de Morena, PT y PVEM, la Comisión de Reforma Política-Electoral aprobó el dictamen para que los partidos puedan reintegrar parte de sus prerrogativas en cualquier momento del año.

La propuesta que reforma la Ley General de Partidos Políticos, presentada por el coordinador del guinda, Ignacio Mier, y el presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna, se avaló por 26 votos a favor y 11 en contra, del PAN, PRD y MC.

Establece que los partidos podrán renunciar parcialmente, y en su caso devolver, en cualquier tiempo, su financiamiento para actividades ordinarias, siempre que no se vea afectado el cumplimiento de dichas tareas y prevalezca en su financiamiento los recursos públicos sobre los de origen privado.

Dichos recursos pueden ser utilizados para la atención de catástrofes por sismos, fenómenos meteorológicos, plagas y epidemias, entre otros.

Durante el debate, el panista Santiago Torreblanca, sostuvo que la iniciativa es reiterativa porque los partidos ya están facultados para renunciar al financiamiento que no ha sido otorgado, los cuales pueden regresar a la Tesorería a través del Instituto Nacional Electoral (INE).

En tanto, la vicecoordinadora del PRD, Elizabeth Pérez, dijo no estar de acuerdo, ya que el dinero probado para los partidos está etiquetado y fiscalizado. "Si no saben qué hacer con su dinero, han fallado como una organización", aseguró.

En contraparte, el vicecoordinador del PT, Benjamín Robles, denunció que el INE ha impedido a Morena devolver sus prerrogativas.