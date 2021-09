Al asegurar que "ayer martes fue un día especial de riesgos, y también de tristezas", el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que tras el sismo de ayer por la noche de magnitud 7.1, no hay daños mayores y sólo se reporta la muerte de una persona en Guerrero.

En conferencia de prensa, el titular del Ejecutivo federal señaló el gobierno federal, las Fuerzas Armadas, así como Protección Civil, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) están pendientes de lo que se requiera para actuar de inmediato.

El mandatario federal indicó que esta mañana habló con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, en donde le informó que por el movimiento telurio sólo se reportan derrumbes, e indicó que no hay indicios de incremento de mareas en la costa de Guerreo, además de que está trabajando para el restablecimiento del sistema de energía, principalmente en Acapulco.

"Ayer antes de las 9:00 de la noche, se sintió fuerte el temblor en la Ciudad de México. Tuvo como se sabe epicentro en Guerrero, en Acapulco, afortunadamente no hay daños mayores, hasta ahora una víctima, un joven que iba conduciendo una motocicleta y perdió la vida, esto en Guerrero", dijo el presidente.

"Acabo de hablar de nuevo con el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, el informe es que sólo se padecieron derrumbes, no hay problemas en las carreteras, se está transitando; sí se tuvo que suspender el tráfico aéreo; no hay ningún indicio de incremento en mareas en las costas de Guerrero, desde anoche sabemos que tampoco hubieron daños graves en Puebla, en Oaxaca, en Tlaxcala, en Morelos, aquí en la Ciudad de México, desde poco después del temblor ya se tenía reporte de la jefa de Gobierno", señaló.

En Palacio Nacional, el mandatario federal indicó que se esta restableciendo el sistema de energía eléctrica, sobre todo en Guerrero, y en particular en Acapulco.

"Continúan replicas, ya ninguna tan fuerte, tan intensa como la que se sintió inicialmente. Ayudó el que sonó la alarma funcionó y esto hay que subrayarlo, reconocer. Eso es lo que puedo informarle".

El presidente López Obrador manifiesto que se tienen que enfrenar estas adversidades y salir adelante "como siempre hemos salido, por nuestra cultura, por nuestra fortaleza, que es mucha pieza salimos adelante. Hay veces que se tienen que padecer momentos difíciles, pero no siempre se está de malas, siempre hay la esperanza.

"Los mexicanos somos así, nunca perdemos la fe, nunca nos quitan el derecho a la esperanza, vamos hacia adelante", agregó.