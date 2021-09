Ayotzinapa: siete años de dolor (VIDEO)

Se cumplen siete años de búsqueda de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa. Dos mil 556 días en que las madres y los padres de los 43 caminan con el corazón roto, con la incansable exigencia de la presentación con vida y las mismas interrogantes: "¿Qué pasó con ellos? ¿Dónde están?". No obstante, al paso de los años se añade otra duda y a la vez reclamo: "¿Hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más podremos soportar?".

Hilda Legideño Vargas, madre de Jorge Antonio Tizapa Legideño, y Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, comparten en entrevista con SinEmbargo que estos siete años han significado un caminar "muy difícil", no sólo para los padres y madres, sino para familias enteras que de igual forma sufren porque no hay respuestas sobre los normalistas desaparecidos, en tanto que el crimen sigue impune y los responsables siguen libres.

"Siete años que para nosotros han sido muy dolorosos. Llegar a este tiempo sin tener resultados. Son siete años que como madres tuvimos que salir a las calles porque nos arrebataron a nuestros hijos, que son lo más preciado que tenemos", compartió Hilda.

"Llegar a siete años no es fácil: son siete años de caminar. Siete años de estar en las calles, de recorrer nuestro país y otros países. Queremos saber de nuestros hijos; dónde están", agregó Cristina.

Esa misma pregunta persiste no sólo en los padres, familiares y amigos de los estudiantes, sino en las propias instalaciones de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", en Ayotzinapa, que en sus ventanas y paredes mantiene vivas las cartulinas y hojas con la leyenda "¿Dónde están?". Así, los muros de la escuela de donde partieron los normalistas ese septiembre de 2014, aún esperan también su regreso y desde ellos también se exige al Gobierno federal dar celeridad a las investigaciones.

"AMLO, apúrate con los 43", se lee en uno de los murales de la Normal de Ayotzinapa. Para el Centro Prodh son dos los grandes pendientes en relación a este caso: esclarecer que pasó la noche de ese 26 de septiembre y la madrugada del día siguiente, y dar con el paradero de todos los estudiantes.

La organización civil, que ha brindado acompañamiento a los padres de los normalistas, advirtió que las autoridades deben priorizar la investigación sobre la desaparición, así como intensificar la búsqueda y determinar las responsabilidades penales de los "perpetradores".

Por su parte, el pasado 3 de septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la investigación se encontraba en "en el momento crucial para avanzar", y afirmó que a la fecha existían buenos resultados.

"Son, yo diría, buenos los resultados (de las pesquisas). No puedo hablar más por el sigilo que requiere toda la investigación que está abierta, yo les diría que en el momento crucial para avanzar", aseveró en su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

El Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, y el Fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, encabezaron hace unos días una jornada de búsqueda en la Barranca de la Carnicería, ubicada a 800 metros del basurero municipal de Cocula, y en donde se han encontrado al menos 200 restos óseos, de los cuales, dos pertenecían a los estudiantes Jhosivani Guerrero y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

En ese lugar, el Fiscal Omar Gómez detalló que una de las nuevas líneas de investigación es la quema controlada o "incineradoras".

No obstante, el Fiscal destacó que, aunque una de las líneas es la quema controlada, aclaró que la mayoría de los restos que localizaron en el lugar no presentaban exposición a fuego, "sino lo que presentaban era atemperismo, es decir, que estuvieron expuestos a la intemperie".

Detalló que la nueva línea de investigación —luego de encontrar un lugar diferente de lo que supuestamente se había encontrado en el basurero de Cocula y Río de San Juan— está sustentada por varios antecedentes y pruebas, es decir, testimoniales, documentos y peritajes, que han trabajado en estos dos años que llevan de reabrir el caso.

Las familiares de los normalistas desaparecidos reconocen los avances y la voluntad que ha mostrado el actual Gobierno en la investigación del caso, sin embargo, para ellos la indagatoria aún avanza lento.

"Nosotros vemos que sí han investigado, han hecho diligencias y órdenes de aprehensión, que no se han concretado. A Tomás Zerón pues se giró orden de aprehensión, pero pues está en el extranjero. Vemos que sí hay voluntad, pero no hay resultados y eso es lo que nos preocupa. ¿Cuánto tiempo más nos va llevar (encontrarlos)? ¿Cuánto tiempo más podemos nosotros soportar?, resaltó la señora Hilda Legideño.

Y añadió: "Lo que nosotros necesitamos es saber la verdad y que se haga justicia porque hasta el momento, las personas responsables de la desaparición de nuestros hijos siguen libres, gozando de impunidad y nosotros, las familias, estamos sufriendo en casa al no tener una respuesta sobre nuestros hijos".

Cristina y Hilda recordaron y nuevamente reprocharon que en el Gobierno de Enrique Peña Nieto se encubrieron a las personas responsables y quisieron cerrar el caso con la mal llamada "Verdad Histórica", ofendiendo así a las víctimas.

"Con Peña Nieto lo que hicieron fue querer cerrar el caso y como (los normalistas) son hijos de campesinos, se les hizo fácil querer engañarnos. Yo siento que se burló de nosotros como madres y padres y como pueblo de México diciendo esas mentiras", señaló la señora Cristina Bautista.

Hilda por su parte insistió: "al haber un cambio de Gobierno nosotros nos imaginamos que iba a ser diferente, que habría resultados muy rápido por la voluntad que mostraba el Gobierno y por lo que nos decía, que iba a encontrar a nuestros jóvenes y que íbamos a saber la verdad, pero desafortunadamente a este paso que vamos es demasiado lento".

En cuanto a los recientes hallazgos en la Barranca de la Carnicería y la nueva línea de investigación, las madres detallaron que ellas van a aceptar los resultados siempre y cuando la información esté sustentada con evidencia científica.

"Para nosotras ha sido un martirio. Desde que iniciamos nos quisieron dar mentiras, pero ahora que con estas nuevas versiones que están saliendo pues para nosotros es un impacto muy fuerte. No quisiéramos que nuestros hijos estuvieran en esa situación, sin embargo, si no hay evidencia científica nosotros como padres y como madres no aceptamos", señaló la madre de Jorge Antonio Tizapa.