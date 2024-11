Madre Buscadora Pide Ayuda a Osiel Cárdenas Guillén para Encontrar a su Hijo

Una madre buscadora difundió un video en redes sociales para pedirle al presunto exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, liberado en agosto pasado de un penal de Estados Unidos, que le ayude a encontrar a su hijo Manuel, quien fue "levantado" en Tamaulipas en 2022.

"Recordando que usted siempre ha sido una persona humana que ayudaba a los grupos más vulnerables en la frontera tamaulipeca, donando a las familias artículos del hogar, además de hacer eventos para conmemorar a las madres y niños tamaulipecos, es que el día de hoy me atrevo a pedirle por este medio que me ayude a enviar un mensaje para sensibilizar a las personas que se llevaron a mi hijo Manuel", expuso la mujer.

En la grabación de poco más de tres minutos, relató que su hijo fue secuestrado y desaparecido en la ciudad de Reynosa 22 de mayo del 2022.

Mencionó que cuando Cárdenas Guillén operaba en ese estado, había tranquilidad y seguridad en esa localidad.

"Cuando usted presuntamente fue líder del Cártel del Golfo en Tamaulipas, era un líder respetado y amado por sus seguidores. La gente que trabajó para usted lo admira y lo respeta, y muchos tamaulipecos extrañamos el orden que existía en Tamaulipas en aquellos tiempos", afirmó.

Sostuvo que su hijo Manuel ha sido visto con vida en el sur de Tamaulipas. "Soy una madre que necesita a su hijo a su lado, lo extrañamos y lo queremos de regreso vivo, porque vivo se lo llevaron. Mi hijo es un joven sano, trabajador y no tenía enemigos. No somos personas problemáticas, somos una familia que trabaja día a día para salir adelante.

Nuestra fe en Dios nos ha ayudado para estar de pie. Yo no busco culpables, solo quiero a mi hijo de regreso a casa".

Y pidió: "Señor Osiel Cárdenas, ayúdeme a que mi hijo regrese a casa con su familia. Se lo pido por favor. Se lo pide una madre que necesita a su hijo. Desde que mi hijo fue arrebatado de mi lado, no hay día, no hay noche que yo no esté orando por él, que yo no pida por él. No hay día que sus hermanas no le lloren y no lo extrañen. No hay día que no lloremos por su ausencia. Lo necesitamos a nuestro lado. Creo y confío que usted me va a poder ayudar. Espero que usted pueda ver este mensaje, puede llegar este mensaje a sus oídos", concluyó.