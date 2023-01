Ayudar a los pobres es un asunto de estrategia política: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 4 (EL UNIVERSAL).- Tras contar que hace un mes se encontró a Claudio X.González papá, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó que ayudar a los pobres es un asunto de estrategia política.

En su conferencia mañanera de este miércoles en Palacio Nacional, López Obrador contó: "Me habló, que por qué se polarizaba. Le digo, ´si no se polariza, se politiza´. Y con toda franqueza les hice ver de que para transformar se necesitaba una base social y que además era uno muy feliz ayudando a los pobres".

"No hay nada que compense o que se equipare con la satisfacción, la dicha que produce ayudar a la gente humilde, a la gente pobre, ni todo el oro del mundo vale eso.

"Pero además, ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos, no así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad.

"Entonces no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política y el ejemplo muy doloroso que tenemos los mexicanos es el caso del asesinato del presidente Madero", declaró.

"El conservadurismo estaba, pero en su apogeo, el militarismo, la represión, el autoritarismo, el clasismo, el racismo, entonces sí era algo muy complicado. Sólo con esa alianza podía, y no iba a ser fácil, hacer realidad su sueño democrático.

"Entonces, nosotros hemos aprendido eso, y es una lección para todo el que quiera llevar a cabo una política de transformación: se necesita contar con base social de apoyo, de respaldo; si no, no funciona", agregó.