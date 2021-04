Azucena Pimentel, quien fue productora de Loret, responde por "montaje" del caso Cassez-Vallarta

La productora Azucena Pimentel, quien forma parte del equipo de comunicación de Presidencia, aseguró que "esto no se trata de nosotros, se trata de transformar un país", luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que revisará su actuación como productora de "Primero Noticias", conducido por Carlos Loret de Mola, cuando se realizó el supuesto montaje de la detención de Florence Cassez e Israel Vallarta el 9 de diciembre de 2005 en el Estado de México.

A través de redes sociales, Pimentel agregó que erradicar un régimen e implementar otro "cuesta sangre y genera odios y adversarios. No importa, hay que seguir con congruencia desde donde sea", luego de los señalamientos en redes sociales en los que la asocian con dicha producción.

Además, Azucena Pimentel agregó un comunicado fechado en 2019, en el que justifica lo ocurrido en el noticiario conducido por Loret de Mola en Televisa. "En la cabina de un noticiero de televisión no se tiene control sobre los hechos en vivo que se están poniendo en pantalla", dice el boletín.

La situación de Pimentel vino a colación, luego de que el Presidente y varios de sus funcionarios hicieron una revisión de la detención de Florence Cassez, lo que consideran como un montaje televisivo, orquestado desde la Secretaría de Seguridad Pública, que en aquel momento encabezaba Genaro García Luna.

Azucena Pimentel, Loret, AMLO y el montaje

El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que si ella tuvo que ver con esto, no podrá seguir en su gobierno.

Desde ayer el mandatario dijo que hablaría de montajes en los medios de comunicación, pues no descartó que el error de una enfermera al colocar una vacuna a un adulto mayor en GAM haya sido un montaje, pues la prensa comentó mucho el caso.

Por su parte, el periodista Carlos Loret de Mola aseguró que "la embestida" de hoy en "La Mañanera" no es por "el caso de Florence Cassez e Israel Vallarta, sino por haber exhibido a Pío López Obrador, hermano del Presidente; a Felipa Obrador, prima de Andrés Manuel López Obrador; al productor Epigmenio Ibarra; a Manuel Bartlett, director de la CFE; y a Irma Eréndira Sandoval", secretaria de la Función Pública, entre otros.