Badiraguato es un pueblo que tiene mucha suerte: López Obrador

En la tercera visita que realiza al municipio de Badiraguato, Sinaloa, en lo que va su gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta entidad -donde nacieron los narcotraficantes Joaquín Guzmán Loera y Rafael Caro Quintero- es "un pueblo que tiene mucha suerte"

"Fíjense lo que son las cosas, es un pueblo que tiene mucha suerte, Badiraguato", aseguró.

Al supervisar los avances de la construcción del camino a Guadalupe y Calvo, el mandatario federal manifestó que no se puede enfrentar la violencia con la violencia, por lo que aseguró que en todos los hogares de este municipio llega, cuando menos, un apoyo del gobierno federal.

"Por eso qué bien que se está trabajando atendiendo las causas que originan la inseguridad, la violencia. Celebro mucho en que en Badiraguato -lo dije en la mañana [de este viernes]- hay siete mil 250 hogares, siete mil 250 viviendas según el censo de 2020 y están recibiendo apoyos 13 mil 655 personas.

"¿Qué significa esto? Cuando menos un apoyo llega a casi todos los hogares de Badiraguato y no sólo en la cabecera municipal, sino en las comunidades más apartadas, porque este municipio tiene muchas rancherías, muchas pequeñas comunidades.

"Esta es la opción, esta es la alternativa, no se puede enfrentar la violencia con la violencia no se puede apagar el fuego con el fuego, tenemos pensar que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia", dijo.

El titular del Ejecutivo federal se comprometió a que Badiraguato contará con todo el respaldo del gobernador electo Rubén Rocha (Morena) y también "van a seguir contando con el respaldo del Presidente de la República".

"Vamos a seguir trabajando, de esta manera no van a faltar los apoyos para el pueblo de Badiraguato para las niñas, los niños con discapacidad, para los que están estudiando y requieren su beca, para los que están en el programa Sembrando Vida, no les va a faltar el apoyo a los adultos mayores. Vamos a seguir apoyando en Badiraguato".

Informó que el camino que se construye a Guadalupe y Calvo se prevé que se termine a finales del siguiente año, por lo que prometió que regresará a inaugurarlo.

"Vamos a que se termine el camino es muy importante el que se reconozca que lo inició el gobernador Quirino Ordaz, que nos lo planteó con mucha pasión y dijimos 'vamos a construirlo'.

"Lo vamos a concluir a finales del año próximo, así es, lo vamos a venir a inaugurar y le va a ir muy bien a Badiraguato", agregó.