Baja 52% en homicidios con armas de fuego con programa de desarme

CIUDAD DE MÉXICO, junio 6 (EL UNIVERSAL).- El programa Sí al Desarme Sí a la Paz ha contribuido a la disminución de 52% en los homicidios con armas de fuego dentro de los hogares, señaló el presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero Chiprés.

Al presentar el segundo concurso de escultura "Cultura de la Paz y la No Violencia", el secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, destacó que no todos los homicidios dolosos provienen de ilícitos como asaltos o secuestros, pues en un 25 % son producto de riñas familiares o vecinales.

"Hay herramientas e instrumentos diferentes para cada uno de los tipos de violencia, y en el caso del programa de desarme es muy importante para combatir la violencia que se da en colonias, barrios y pueblos", afirmó.

Guerrero Chiprés mencionó que entre el primer cuatrimestre de 2019 y el mismo periodo de 2023 las lesiones dolosas por disparo de arma de fuego disminuyeron 75%.

"Para fortalecer estos resultados es necesario tener una visión metropolitana de seguridad que permita desarrollar estrategias y herramientas conjuntas, una posibilidad que ahora se abre para la Ciudad y el Estado de México", resaltó el presidente del Consejo Ciudadano.

Respecto a la convocatoria, Batres Guadarrama invitó a la ciudadanía, así como a artistas, nacionales y extranjeros, a participar y enviar sus propuestas para la elaboración de un monumento que transmita un mensaje de no violencia y en favor de la paz.

"Hoy damos otro paso para fortalecer este programa, convocando a todas y todos los que quieran participar a presentar proyectos para construir un segundo monumento por la paz, con los restos de las armas que se han recabado, que son más de 4 mil armas y que son más de 4 toneladas de pedazos de armas cortadas y destruidas por el Ejército Mexicano", detalló Batres Guadarrama.

Los interesados deberán registrar su proyecto creativo en escultura@consejociudadanomx.org y entregar su maqueta antes del 30 de junio en alguna de las sedes del Consejo Ciudadano en las alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Cuauhtémoc o Iztapalapa.

Para mayores informes pueden comunicarse al 55 5533 5519 extensión 1125.

En el primer concurso celebrado en 2019, el ganador fue el artista Miguel Ángel Campos, con la obra "Molino para la Paz", que se encuentra en Paseo de la Reforma y Eje 2 Norte Manuel González.