Baja en entrega de vacunas Pfizer afectó vacunación en municipios de la frontera: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que por falta de vacunas de Pfizer contra el Covid-19 no ha comenzado la inmunización en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero rechazó que se haya excluido a ese municipio fronterizo del plan de vacunación de municipios fronterizos.

Aseguró que de "mala fe" y por asuntos "politiqueros" se difundió que se excluyó de la vacunación a Ciudad Juárez.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo recordó que el plan en frontera comenzó en Baja California y parte de Sonora con vacunas de Johnson and Johnson donadas por Estados Unidos y continúa con el biológico de Pfizer con miras a abrir la frontera.

"Porque no podemos usar otro tipo de vacuna en la frontera, porque en Estados Unidos, desde luego yo no estoy de acuerdo con eso, se le niega la entrada a quienes no son vacunados por estas vacunas".

"Entonces no hacemos nada si vacunados con Cansino, con AstraZeneca en la frontera porque no van a decir que no se abre la frontera por ese propósito, entonces estamos vacunando con Pfizer y hemos tenido ahora un problema de falta de abasto de esta vacuna porque se amplían sus plantas y van a tener tres semanas que nos van a entregar menos dosis de la pactada, sin embargo, ya comenzamos en Chihuahua".

Señaló que Ciudad Juárez requiere 500 mil dosis para inmunizar a los mayores de 18 años, se va a comenzar en otros municipios con menos población, pero están a punto de conseguir las vacunas y en 15 días vacunarán a la población juarense.

Comentó que si las empresas de Juárez quieren llevar a sus trabajadores a vacunar a Estados Unidos su gobierno no se opondrá, pero el compromiso es vacunar a todos los habitantes de 18 años que viven en la frontera con Estados Unidos.