Bajan casos de Covid-19 en Querétaro debido a los fallecimientos

Debido a que fallecieron 115 personas en los últimos 4 días, el estado de Querétaro registra una ligera baja en el en el número de casos activos de Covid, dio a conocer la Secretaría de Salud estatal (Seseq).

La dependencia recordó que esta semana hubo un nuevo histórico en el número de personas con Covid-19 al registrar en solo día 612 casos activos.

Explicó que los activos son el resultado de la resta entre el total de casos acumulados (desde marzo a la fecha) menos las personas que se recuperan (obtienen alta sanitaria) y quienes fallecen.

Sin embargo, se expuso que la tercera parte de la baja de casos activos, decesos que se mantienen en número altos, con promedios por arriba de las 27 al día. El miércoles 20 de enero se reportaron 30 muertes más por las consecuencias del Covid-19.

"En cuatro días restamos 323 activos contra 115 defunciones, un tercio de la baja corresponde a personas que murieron, los dos tercios restantes que se curaron; sin embargo, hoy [20 de enero] tuvimos un nuevo pico histórico de 612 nuevos casos registrados que veremos reflejamos en un incremento en la hospitalización durante los siguientes cuatro días".

A través del Índice de Modulación se reitera a la ciudadanía la necesidad de mantener medidas preventivas, no sólo para evitar el contagio entre quienes no han padecido la enfermedad, sino por la posibilidad de reinfecciones.

"Las personas que tuvieron Covid-19 pueden volver a contagiarse y volver a contagiar, por eso, hay que retomar: el entrenamiento social no es opcional. Rediseña permanentemente tus rutinas, tus espacios, tus actividades y tus relaciones", indica el reporte.

Preocupación Es necesario bajar la hospitalización en el estado "a toda costa", por ello, las autoridades mantienen la advertencia de que, si no hay evolución favorable antes del 1 de febrero, se endurecerán las medidas restrictivas contra el Covid-19.

A través del Índice de Modulación, el cual publica la Secretaría de Salud local y el gobierno estatal de Querétaro, se reportó que queda una semana para ver las consecuencias de las festividades de fin de año.

En este momento está la influencia influencia de las fiestas del 6 de enero y concluye hasta el jueves de la próxima semana), por lo que después de esa fecha se espera que bajen los indicadores de contagio.

"Hoy (ayer jueves) termina el periodo de influencia del 31 de diciembre y solamente quedará activo el 6 de enero, si se mantiene el comportamiento habrá que endurecer medidas ante la necesidad de reducir a toda costa la hospitalización", indica el reporte que emitió ayer la Secretaría de Salud estatal.

Autoridades estatales acordaron mantener las restricciones del Escenario C hasta el 1 de febrero, ese día se analizará si hay un descenso en la curva epidemiológica o si es necesario mantener esas medidas, las cuales van de la mano con el semáforo rojo epidemiológico que estableció la federación para Querétaro.