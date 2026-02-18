Balacera en Xochimilco deja una persona muerta

CIUDAD DE MÉXICO.- Un ataque armado ocurrido en calles de la alcaldía Xochimilco dejó como saldo un joven muerto y, horas más tarde, la detención de dos hombres de 21 años en Milpa Alta, quienes estarían relacionados con la agresión.

De acuerdo con información policial, el reporte ingresó a través del Centro de Control y Comando (C2) Oriente, donde se alertó sobre una persona lesionada por disparos de arma de fuego en el cruce de Vicente Guerrero y Boulevard de Las Tres Luces, en la colonia Paraje Zacapa.

Cuando los policías llegaron al sitio encontraron a un joven de 19 años, quien relató que se encontraba dentro del domicilio de su amigo, de 24 años, cuando varios sujetos armados arribaron a bordo de motocicletas.

Al notar su presencia, dijo, intentó resguardarse, pero los agresores dispararon contra su acompañante, quien murió en el lugar. Tras la huida de los atacantes, pidió ayuda.

La zona fue acordonada mientras peritos realizaban las diligencias correspondientes y el Ministerio Público inició la carpeta por el homicidio. Tras un cerco, la policía detuvo a dos jóvenes que puso a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica.