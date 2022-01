Bancada del PRI citará a comparecer a López-Gatell

La bancada del PRI en la Cámara de Diputados llamará a comparecer al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell para explicar las medidas sanitarias que están llevando a cabo para proteger a la población mexicana del Covid-19.

Así lo informó la diputada priista federal Frinné Azuara Yarzábal, quien acusó que el discurso oficial de la Secretaría de Salud es muy optimista, a pesar de los más de 300 mil fallecimientos que se reportan de manera oficial, sin contar las diferencias que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) ha reportado en el incremento de defunciones, situando incluso al Covid-19 como la primera causa de muerte en el país en la primera mitad del 2021.

Además, la también secretaria de la Comisión de Salud urgió al gobierno federal a "establecer medidas preventivas más enérgicas y efectivas para asegurar la aplicación de los indicadores que correspondan al semáforo epidemiológico y, de esa forma, reducir el riesgo de contagios, hospitalizaciones y muertes a los que toda la población está altamente expuesta, incluyendo a los niños y niñas que aún no han sido vacunados, decisión del gobierno que todavía no entendemos".

"Si seguimos sin hacer obligatorio el uso del cubreboca y sin aplicar con estricto rigor toda la estrategia del semáforo epidemiológico, no podremos tomar las mejores decisiones para disminuir el riesgo de contagios", enfatizó.

Azuara Yarzábal precisó que la semana pasada se reportaron las cifras más altas de contagios de toda la pandemia en México, alcanzando récords históricos de 60 mil 532, el miércoles, y 51 mil 368, el sábado. Tras lo anterior, señaló que "no es casual esta alta incidencia de la mortalidad en las semanas de mayor contagio por Covid-19, pues coincide con el constante desabasto de medicamentos en los hospitales del sector público, debido a la ineficiencia e ineficacia en la compra de estos insumos".

La representante popular cuestionó si habrán tenido la atención médica adecuada, en los hospitales públicos, todas las personas que desafortunadamente han fallecido. El mayor número de contagios que se viene observando en las últimas semanas, destacó, sin duda provoca un mayor riesgo de hospitalización sobre todo en las personas con comorbilidades y por supuesto las no vacunadas.

En estos momentos, dijo, la prioridad debe ser cuidar a toda costa la salud de las familias mexicanas, lo cual es un deber del Estado mexicano.