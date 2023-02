Banco del Bienestar distribuirá 600 mil mdp en 2023, asegura AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que serán 600 mil millones pesos los que se entreguen este año a través de los 3 mil bancos del bienestar en todo el país, por lo que pidió a quienes laboran en cada sucursal que se organicen bien para que todo funcione.

Lo anterior lo señaló durante un encuentro privado que sostuvo el mandatario con funcionarios y personal que están a cargo de los programas y bancos del bienestar, y a donde asistieron también el gobernador, Carlos Manuel Merino Campos; el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval González y Víctor Manuel Lamoyi Bocanegra, director general del Banco de Bienestar, el cual fue celebrado en el centro de convenciones amurallado con vallas metálicas y donde solo ingresaban personas previamente acreditadas.

Durante su intervención, López Obrador les pidió ayudar y orientar a las personas mayores que acudan a cada una de las sucursales, para que los recursos fluyan y puedan recibir su apoyo sin contratiempos.

"Ustedes ayuden y orienten a la gente; van a llegar adultos mayores y van a pedir apoyo de cómo hacerlo. Que nos organicemos para que no llegue la gente y no tenga dinero la sucursal, porque vamos a dispersar en todos los bancos del país 600 mil millones de pesos, para 25 millones de beneficiados, es un promedio de 200 millones por sucursal al año; es una organización", precisó.

Dijo que estas reuniones son para pedirle al personal de los bancos del bienestar que todo funcione bien. "Es seguir apoyando a toda la gente con los programas del bienestar y que funcionen muy bien, al cien las sucursales de los bancos del Bienestar".

Aprovecho para destacar que el año pasado, Tabasco fue el estado con la creación de más empleos formales en el país, con un 13 por ciento. "Y hasta ahí lo dejo, porque, aunque es una reunión cerrada no vaya a hacer que estén grabando", bromeó.

Por su parte, el gobernador Carlos Manuel Merino Campos advirtió que en el momento histórico que vive México, "nada ni nadie puede valer más que el bienestar y la felicidad del pueblo".

Destacó la importancia que la nueva institución financiera tiene en la atención de los ciudadanos por años desamparados y desprotegidos, al tiempo que dijo que en la Cuarta Transformación existe el convencimiento de que el servicio público ´debe ser la expresión más auténtica del ser humano´.

Ante Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar e integrantes del gabinete social del Gobierno de la República, Merino Campos habló sobre la trascendencia de la labor de los Servidores de la Nación, quienes trabajan para hacer llegar a cada rincón del país los apoyos sociales que proveen las políticas públicas implementadas por el gobierno transformador.

"Todos son servidores públicos, que trabajan con integridad y patriotismo, velando por los intereses del pueblo, alejados de la corrupción y el nepotismo; ustedes son la conciencia de un régimen que "no miente, no traiciona y no roba al pueblo", concluyó.