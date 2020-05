Barbosa, en contra de reapertura de industria automotriz

El gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta se manifestó en contra de la decisión de reactivar la industria automotriz, pues alertó que ello significa romper con todas las medidas de salud impuestas para frenar el avance del Covid-19.

En conferencia de prensa, afirmó que el regreso de más de 37 mil trabajadores de dicha industria, tanto de las plantas Volkswagen, Audi y empresas proveedoras, acaba con todas las medidas de sana distancia, uso de cubre bocas y el programa Hoy no Circula que se aplicó en la emergencia.

"El regreso de la industria automotriz para el 18 de mayo acaba con todas las medidas (...) todo va a colapsar, todas las medidas que hemos adoptado para el confinamiento", manifestó el mandatario morenista.

Con la medida federal de reactivar la economía y dicha industria, recordó que retornarán a sus actividades 15 mil trabajadores de la planta Volkswagen, siete mil de Audi y 15 mil de empresas proveedoras de ambas armadoras.

"Todas esas medidas de sana distancia, cubrebocas y Hoy no Circula ya no serán aplicables, van a romper con todo", insistió y lamentó que esta determinación ocurra en medio del momento más crítico de la crisis por la pandemia en el estado.

Además, Barbosa expuso que la apertura de la industria automotriz, uno de los principales motores económicos en Puebla, obligará a abrir otros servicios para los trabajadores y, por consiguiente, un repunte de contagios.

"Puede llegar a ser en probabilidad muy alto y salirse de control", advirtió.

El Ejecutivo consideró que las medidas anunciadas por el gobierno federal de la "nueva normalidad" son políticas experimentales basadas en probabilidades de aciertos y errores, con los mismos márgenes altos de éxito y de fracaso.

"Para el Gobierno del estado le faltan muchos elementos para tener una posición al respecto a lo planteado ayer por la federación", manifestó.

Al mismo tiempo, consideró que el regreso a clases no debe darse el 1 de junio, sino hasta el mes de agosto para que el ciclo escolar concluya en septiembre.

El sector salud de Puebla reportó que hasta la noche de ayer martes tenían un registro de mil 180 personas positivas en Covid, de los cuales 356 se encuentran internados en hospitales.