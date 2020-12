Bárcena recomienda a AMLO reconocer a Biden como presidente electo

La embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena, recomienda al presidente Andrés Manuel López Obrador, reconocer a Joe Biden como el presidente electo de Estados Unidos.

En una conversación virtual, Tony Payan, del Baker Institute, señaló que Biden será formalmente el presidente electo de Estados Unidos tras la votación de los delegados del Colegio Electoral. Y le preguntó si es el "día correcto" para que López Obrador felicite finalmente a Biden.

"Esa ha sido mi recomendación", dijo Bárcena, primera mujer en ocupar el puesto de embajador de México en Estados Unidos, y quien anunció que pronto se retirará.

Payan señaló la incertidumbre que ha generado en Estados Unidos la decisión de López Obrador de no reconocer todavía la victoria de Biden en las elecciones del 3 de noviembre.

La embajadora Bárcena insistió en que su recomendación ha sido que el Presidente mexicano reconozca el triunfo del candidato demócrata. "Siempre dije, durante la campaña y hasta ahora, que las personas no deberían tener dudas sobre la integridad y la fortaleza de las instituciones de Estados Unidos. Y durante el tiempo que he sido embajadora de México en Estados Unidos nunca dudé de la integridad y la fortaleza de las instituciones y el pueblo estadounidenses".