Bartlett afirma que contratos y permisos serán cancelados en reforma

De concretarse la reforma eléctrica, la Comisión Federal de Electicidad (CFE) sólo le va a comprar electricidad a las centrales privadas que ofrezcan los mejores precios, aseguró el director de la empresa eléctrica estatal, Manuel Bartlett. "Vamos a poner a competir a la iniciativa privada, lo que tanto le gusta", dijo.

El despacho que tendrán las empresas privadas que participen en el sector, ese 46%, lo vamos a mover mediante un mecanismo de competencia. En conferencia de prensa para detallar los alcances de la iniciativa de reforma del presidente Andrés Manuel López Obrador, el funcionario explicó que de aprobarse la reforma "vamos a cambiar todo, se cancelan contratos, servicios, porque así lo va a permitir la Constitución con las modificaciones que se buscan".

El pronunciamiento del director de la CFE contrasta con el planteamiento del líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, que señaló que el partido en el poder "está dispuesto a modificar la reforma para lograr consensos", es decir, estarían dispuestos a "meterle la mano si es necesario, mover nuestras posiciones originales". A diferencia de Bartlett que busca eliminar todo vestigio de contratos privados, Monreal expresó que es "fundamental escuchar a los sectores económicos, productivos, al sector de inversionistas que confío en invertir con las reglas que se diseñaron hace nueve años".

Durante la conferencia, el titular de CFE dijo que "si estamos haciendo un cambio se tienen que quitar las estructuras que estamos quitando. Por todo lo que hemos dicho, la Constitución lo puede hacer. A nivel constitucional se puede cambiar todo". El funcionario aseguró que la reforma no pretende expropiar a los privados, sino que se plantea "un mecanismo en donde el Estado garantice la electricidad para el país".

Reconocemos, agregó, a la inversión de la iniciativa privada, porque va a proporcionar el 46% de la generación, "pero no vamos a reconocer la energía que se está produciendo para violar la ley", en clara alusión a Productores Independientes y Autobastecedores. "Todas estas violaciones a la ley de simulación no la vamos a aceptar, pero la inversión en electricidad la vamos a reconocer", subrayó. Ese mecanismo va a quedar en manos del Centro Nacional de Control de Energía, que será el encargado de despachar la electricidad producida por los privados, el 46%, y ahí es donde tendrán que competir para ofrecer los mejores precios, porque a ellos la CFE les va a comprar la energía eléctrica.

En el evento, Carlos Morales, director corporativo de operaciones de CFE, detalló que la empresa productiva de Estado cumplió este año con lo pactado en el Acuerdo de París y que se mantendrá así hasta 2024. En lo que va del año, indicó, nosotros tenemos una generación limpia, a través de nuestras hidroeléctricas, a través de las termoeléctricas, de las eólicas -que tenemos muy pocas- y la nuclear. Es decir, CFE genera el 32.42% de su energía total a base de energías limpias, lo que significa que "ya estamos cumpliendo con los tratados de Paris en 2021".