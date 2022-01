Bartlett reta al PRD: si es nacionalista apoyará la reforma eléctrica

CIUDAD DE MÉXICO, enero 19 (EL UNIVERSAL).- Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), retó a la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a votar a favor de la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Lo anterior luego de que sostuvo que la reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto fue un "desvergonzado mecanismo para desaparecer a la CFE", lo que provocó que el coordinador de la bancada perredista, Luis Espinosa Cházaro, se defendiera, al recordar que ellos sufragaron en contra en 2013.

"Nada más dejar claro que no somos defensores de los empresarios y mucho menos de los extranjeros. Nosotros votamos en contra la reforma de 2013, que le reclamen a otros", puntualizó durante el foro número dos del parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, denominado "Redes eléctricas, generación".

En respuesta, Bartlett le pidió entonces apoyar la iniciativa que está a debate.

"Al haber votado en contra de la reforma de Peña Nieto y al ser un partido nacionalista, yo no creo que estén de acuerdo en que, con base en un saqueo las empresas privadas, se apoderen del sistema eléctrico nacional y desaparezcan a la CFE porque es claramente un despojo. Deberían apoyar la reforma que estamos presentando", replicó.

En respuesta, Cházaro aclaró que no, "porque no estamos de acuerdo en todo, tenemos grandes diferencias sobre todo en la transición energética que tampoco se mencionó".

Bartlett también criticó el sistema de autoabasto de energía en México, y denunció que "es francamente un atraco", del que se valen todas las grandes empresas para evadir impuestos y obtener otros beneficios.

Explicó que los empresarios se hacen pasar como socios de empresas como Iberdrola, pero con participaciones del 0.01%, solo para obtener los beneficios que esa figura ofrece.

"Todas las grandes empresas están metidas en el autoabasto porque no pagan, porque tienen garantías, en detrimento del sistema eléctrico mexicano, me preguntan qué falló con la reforma de 2013, que si falló el diseño o la implementación, yo les digo no les falló nada, lo hicieron perfecto, todo está arreglado para el beneficio de las empresas privadas, arreglaron todo, hasta no pagar impuestos", aseveró.

El funcionario federal sostuvo que lo único que les falló fue perder las elecciones de 2018.

"Después de estar analizando todas las barbaridades que tiene este sistema te das cuenta que no se equivocaron, hicieron un sistema perverso cuasi perfecto, lo único que les falló fue que no ganaron la elección pasada, eso fue lo único que les falló", concluyó.