"Batman" recolecta firmas para competir por gubernatura de NL

Con la meta de reunir al menos 82 mil 290 firmas de ciudadanos, para conseguir su registro como candidato independiente a la gubernatura de Nuevo León, Candelario Maldonado Martínez se pasea por los sitios de mayor afluencia de la ciudad vestido como Batman, para tener un mayor acercamiento con las familias y así conseguir su apoyo.

El exregidor priista por la capital del estado en el periodo 2006-2009, aseveró que ha tenido una muy buena respuesta ciudadana, en su campaña de captación de firmas que inició el pasado viernes y que concluirá el próximo 8 de enero.

Atribuyó la reacción positiva de la gente hacia la alternativa que representa, al hartazgo hacia los partidos políticos y el gobierno de Jaime Rodríguez Calderón que dio la sorpresa al ganar el gobierno estatal en 2015, y del cual se deslindó totalmente.

Señaló que mientras los partidos políticos hacen compromisos en lo obscurito y se desconoce qué fue lo que arreglaron para ponerse de acuerdo, "mi compromiso es con la ciudadanía, lo que a mí me interesa es mi compromiso con Nuevo León, y hacia allá vamos".

Confió que antes del plazo establecido, alcanzará la meta de recabar las 82 mil 290 metas que conforme a la ley fijó la Comisión Estatal Electoral, ya que familias enteras se acercan a darle su apoyo.

No obstante explicó que no siempre llevará su vestimenta que lo identifica como el "Batman Regio", personaje con el que se caracterizó en meses pasados, ya durante el periodo de contingencia sanitaria, y recorrió municipios rurales del estado para llevar despensas, trasladándose en helicóptero que, asegura, le prestan amigos empresarios.