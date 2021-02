BCS registra pico de muertes y hospitalizaciones por Covid-19

Autoridades del Comité Estatal de Seguridad en Salud de Baja California Sur informaron que la entidad registró el pico máximo de defunciones y pacientes hospitalizados en lo que va de la pandemia, por lo que urgieron a la población a extremar las medidas de precaución.

Al terminar la reunión semanal para el análisis de la evolución de la pandemia, el secretario de Salud del estado, Víctor George Flores, comunicó que la semana pasada se registraron 69 defunciones, casi diez por día, cifra que no se había tenido en toda la pandemia.

"Al analizar los datos, vemos que tuvimos una semana trágica. Nunca habíamos tenido este número de defunciones", expresó.

Manifestó que en lo que va de esta semana, cuyos cierre de datos se realizará en dos días, se han registrado un total de 21 defunciones, lo que habla de una posible reducción; sin embargo, pidieron a la población extremar los cuidados sobre todo porque se atraviesan las celebraciones tradicionales del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad.

Indicó que se registra una tendencia menor de nuevos contagios, comparada a las primeras semanas del año cuando se contabilizaron hasta mil 393 casos.

En la semana actual (sexta) suman 56 casos, pero aún no se cierra. Con todo, se registra un pico de hospitalizados, a la fecha 164 en todo el estado y 69 pacientes intubados.

El funcionario hizo énfasis en la importancia de atender los protocolos sanitarios en todos los sectores productivos, incluyendo las actividades políticas, en el contexto electoral, pues con el panorama actual Baja California Sur se mantiene en semáforo naranja.

"Para esta semana que viene consideramos en el Comité que no había condiciones para retroceder, quizá al terminar la próxima semana si el comportamiento en los municipios es favorable, podremos realizar algún ajuste, pero por ahora no consideramos conveniente", expuso.

La comisionada estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Blanca Pulido Medrano, exhortó a los partidos políticos, aspirantes y candidatos a atender los protocolos, pues evidenció que, derivado de reuniones, algunos políticos desconocían aspectos básicos de prevención y de logística para realizar sus actividades, "como la temperatura dentro de lo normal". "Eso indica que no están informados ni leyendo los protocolos", expuso.

Finalmente, en cuanto a los operativos para este 14 de febrero, se realizarán conjuntamente con autoridades municipales, a fin de que en restaurantes se respeten los aforos permitidos y pidieron a la población a seguir las recomendaciones.