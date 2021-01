Beatriz Gutiérrez agradece muestras de apoyo para AMLO

Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, informó que en estos cinco días en que el Ejecutivo federal ha estado en reposo tras dar positivo a Covid, ha recibido diversas muestras de apoyo -tanto de personas en México como del extranjero- desde cartas, oraciones hasta "vibras", dietas y recetas para curar enfermedades respiratorias.

En su cuenta de Facebook, y al mostrar una fotografía de un altar al Santo Niño de Atocha que le hicieron llegar, Gutiérrez Müller detalló que estas muestras han venido tanto de creyentes de varias religiones, como de ateos y de escépticos, las cuales agradeció.

"A lo largo de estos días, hemos recibido muchísimas manifestaciones de cariño, apoyo y parabienes. Lamentablemente, no puedo contestarlos todos, pero los agradecemos con el alma.

"Con frecuencia me envían fotografías de altares, mantras, oraciones, recetas para curar enfermedades respiratorias, dietas para fortalecer el sistema inmunológico, consejos para respirar, jaculatorias, ´vibras´, cartas y tarjetas. Todo lo anterior de creyentes de variadas religiones y hasta de ateos o escépticos; de México y del extranjero. Cuando se desea el bien, cada cual externa su buena voluntad conforme a sus creencias. Hablamos, pues, de humanismo", escribió.

