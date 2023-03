Beatriz Gutiérrez condena violencia a mujeres tras ataques a ministra

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 19 (EL UNIVERSAL).- La doctora Beatriz Gutiérrez Müller se pronunció en contra de la violencia hacia las mujeres ya sea por vejación de su persona o su imagen.

Ello, luego de los ataques verbales que ha recibido la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Irma Norma Piña Hernández, y que este sábado al término de la ceremonia para conmemorar el 85 Aniversario de la Expropiación Petrolera en el zócalo un grupo de simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador quemaron una imagen de la ministra Piña Hernández.

"No convertir la libertad en libertinaje es clave para vivir y convivir en un país plural y democrático como el nuestro.

"Mi apoyo a todas las mujeres de la política (o circunstancialmente cerca de esta) ante la vejación a sus personas o imagen, o la de sus hijos", escribió la historiadora Gutiérrez Müller en Twitter.

Refirió que ella misma ha padecido esa situación "¿cómo no solidarizarme? Subamos el nivel. No violencia. Más amor urgentemente", destacó.



Manifestantes queman imagen de Norma Piña durante mitin de AMLO

Fue al término de la reunión encabezada por AMLO cuando un grupo de asistentes quemaron una imagen de Norma Piña, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), bajo el grito de "¡Fuera Piña! ¡Fuera Piña!".

Esto luego de que, en las últimas semanas, el jefe del Ejecutivo emitiera diversas críticas hacia el poder judicial, en especial contra la ministra presidenta del máximo tribunal en México, puesto que se habría incrementado la liberación de delincuentes por decisión de jueces.

Además, López Obrador ha afirmado en sus conferencias matutinas que Piña preside la SCJN gracias a él.