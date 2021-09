Beatriz Gutiérrez reacciona a dichos de Vargas Llosa

En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola para Latinus, el nobel de Literatura peruano, Mario Vargas Llosa, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quiere reelegir "sin ninguna duda".

"Yo creo que se quiere reelegir como todos los presidentes, prácticamente todos los presidentes quisieran ser reyes. López Obrador se quiere reelegir sin ninguna duda, yo espero que los mexicanos no se lo permitan", expresó.

Al respecto, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, reaccionó con emojis en una historia de Instagram a los dichos de Vargas Llosa.

"Hay que leer porque la falta de lectura reduce la cognitividad", escribió Gutiérrez Müller, quien acompañó una captura de la entrevista con imágenes de un bufón, una corona y un gato enojado.

Además, el escritor calificó al presidente López Obrador de populista y lamentó que pidiera a España disculpas sobre la Conquista en México.

"Ha demostrado que es un populista, no me diga que no es cómico, absurdo. A estas alturas pedirle a España que pague los costos de lo que fue la Conquista de México, es algo completamente disparatado, no tiene ni pies ni cabeza", sostuvo ante Loret de Mola.

Clasificó al populismo como una exageración; "es un hombre que utiliza imágenes fácilmente adulterables, un oportunista", expresó.

Sobre los aspectos positivos de la llegada de los españoles a Latinoamérica, el escritor enumeró que está el unificar el idioma español y la religión, además de vincularnos con Europa, continente que "nos produjo la libertad, nos produjo la democracia".

También lamentó que ningún país de América Latina, incluido México, haya asumido la responsabilidad de darles a los indios el estatus social y económico "que deberían tener" y agregó que "los seguimos discriminando y explotando".

Al ser cuestionado si México va en camino a una dictadura, Vargas Llosa respondió que no, ya que en la última elección en el país se demostró una "toma de conciencia".

"Creo que el contexto mexicano no está para una dictadura, como la que ejercía el PRI, por ejemplo", refirió.

Además, criticó que López Obrador invitó al presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a conmemorar los 200 años de Independencia en México.

"Que el Presidente, en los 200 años de Independencia, invite a un presidente cubano a que venga a pronunciar un discurso tampoco tiene mucho sentido, también es una cosa populista, francamente de mal gusto", señaló.

Asimismo, describió que López Obrador da pequeños gestos que lo colocan "en lo que él cree es la buena dirección de la historia"; sin embargo, dijo, no es la visión correcta.