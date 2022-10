Beatriz Gutiérrez rechaza buscar algún cargo político

A-AA+

Al manifestar que "yo no sería senadora, ni diputada, ni presidente, ni diputada local, ni alcaldesa, nunca", Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta Honoraria del Consejo Asesor de Memoria Histórica y Cultural de México, aseguró que no se postulará para ningún cargo político luego de que termine el gobierno de su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al participar esta tarde en la conferencia "El placer de leer", junto a Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica (FCE), en la XXII Feria Internacional del Libro del Zócalo de la Ciudad de México, Gutiérrez Müller manifestó que en 2018 ella anunció que solo acompañaría a su esposo en su trabajo y que continuaría donde se pudiera ayudando.

"Yo no sería senadora, ni diputada, ni presidente, ni diputada local, ni alcaldesa nunca. Yo no me voy a postular nunca a ningún cargo, no, no. No es lo mío, yo creo en la política, quiero tener una postura política, argumentarla pero no pretendo, ya lo he dicho. ¿No se acuerdan? Es que la amnesia ya ven como es.

"En el 2018 yo se los dije que iba acompañar a una persona que anda por ahí (el presidente López Obrador) en su trabajo y que yo continuaría desde donde pudiera ayudando, nada más y que no me iba a proponer para ninguna cosa de esas actividades. Y es la amnesia y es lo que lleva la amnesia o a decir y suponer `es que la señora es el as bajo de la manga´ de hasta de una alcaldía de no sé dónde me ponen, no. Zapatero a tus zapatos, y yo soy zapatera", dijo.

Destaca que el pasado martes, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador aseguró que su esposa, la doctora Beatriz Gutiérrez Müller no aspira a ningún cargo después de que termine su gobierno, y que seguirá trabajando como investigadora y maestra.

En 2024, AMLO se irá a vivir a su quinta en Chiapas. Sin pregunta de por medio, el jefe del Ejecutivo federal señaló que su esposa es una mujer con criterio, independiente y que en su momento externará personalmente que no tiene ninguna aspiración política.

Reiteró que cuando finalice su sexenio, en 2024, se retirará de la política para irse a vivir a su quinta en Palenque, Chiapas.

"Beatriz -aprovecho para decirles - que no aspira a ningún cargo, es lo que ella me ha manifestado y creo que en su momento lo va externar, así como dijo al principio que no iba a ser Primera Dama, porque las mujeres son Primeras Damas y que se iba a seguir dedicando a su trabajo como investigadora, así también nosotros terminamos, en mi caso en menos de dos años, y me voy a Palenque, y ella va seguir como maestra y como investigadora eso es lo que me ha dicho y en su momento creo que lo va expresar.

"Ya no quiero hablar porque es una mujer con criterio, independiente, y no me vaya a reclamar de que para qué estoy de vocero, `de zalamero´, dirían en el pueblo", dijo.