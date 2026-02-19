Beca Benito Juárez 2026: registro disponible hasta 27 de febrero
Para solicitar la beca Benito Juárez 2026 se requieren documentos del estudiante y tutor en caso de ser menor.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- Si eres estudiante de Educación Media Superior hay buenas noticias, pues la Beca "Benito Juárez" ha abierto una nueva convocatoria para este 2026.
Convocatoria CNBBBJ para beca Benito Juárez 2026
Este apoyo económico del gobierno federal, gestionado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) tiene como objetivo evitar la deserción escolar en jóvenes de bachillerato y preparatoria alrededor del país.
Al igual que otros programas del Bienestar, la Beca Benito Juárez otorga la dispersión financiera de manera bimestral, cubriendo los 10 meses correspondientes al ciclo escolar (pues julio y agosto son de vacaciones) con una cantidad de 1,900 pesos por bimestre; los cuales pueden ser utilizados en el área que el estudiante más considere.
Requisitos y fecha límite para registro
Las y los estudiantes interesados en obtener la "Beca Benito Juárez", tendrán hasta el próximo viernes 27 de febrero para llenar su registro. Así lo indican los comunicados oficiales de la CNBBBJ y del titular de la dependencia, Julio César León Trujillo.
La solicitud en línea debe llenarse en el portal oficial del programa: www.becabenitojuarez.gob.mx.
Estos son los documentos de las y los estudiantes que se necesitan para solicitar Beca Benito Juárez este 2026, así como los de la madre, padre y/o tutor, en caso de que el beneficiario sea menor de edad:
De estudiantes:
CURP
Número de celular
Correo electrónico
Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela
Comprobante de domicilio
De padres o tutores:
CURP
Identificación oficial digitalizada
Número de celular
Correo electrónico.
