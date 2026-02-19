logo pulso
Beca Benito Juárez 2026: registro disponible hasta 27 de febrero

Para solicitar la beca Benito Juárez 2026 se requieren documentos del estudiante y tutor en caso de ser menor.

Por El Universal

Febrero 19, 2026 06:17 p.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- Si eres estudiante de Educación Media Superior hay buenas noticias, pues la Beca "Benito Juárez" ha abierto una nueva convocatoria para este 2026.

Convocatoria CNBBBJ para beca Benito Juárez 2026

Este apoyo económico del gobierno federal, gestionado por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) tiene como objetivo evitar la deserción escolar en jóvenes de bachillerato y preparatoria alrededor del país.

Al igual que otros programas del Bienestar, la Beca Benito Juárez otorga la dispersión financiera de manera bimestral, cubriendo los 10 meses correspondientes al ciclo escolar (pues julio y agosto son de vacaciones) con una cantidad de 1,900 pesos por bimestre; los cuales pueden ser utilizados en el área que el estudiante más considere.

Requisitos y fecha límite para registro

Las y los estudiantes interesados en obtener la "Beca Benito Juárez", tendrán hasta el próximo viernes 27 de febrero para llenar su registro. Así lo indican los comunicados oficiales de la CNBBBJ y del titular de la dependencia, Julio César León Trujillo.

La solicitud en línea debe llenarse en el portal oficial del programa: www.becabenitojuarez.gob.mx.

Estos son los documentos de las y los estudiantes que se necesitan para solicitar Beca Benito Juárez este 2026, así como los de la madre, padre y/o tutor, en caso de que el beneficiario sea menor de edad:

De estudiantes:

CURP

Número de celular

Correo electrónico

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela

Comprobante de domicilio

De padres o tutores:

CURP

Identificación oficial digitalizada

Número de celular

Correo electrónico.

Beca Benito Juárez 2026: registro disponible hasta 27 de febrero
