Becas Benito Juárez abre registro para jóvenes de prepa y bachilleres

Los estudiantes del nivel medio superior ya pueden acceder al registro para tramitar la beca Benito Juárez 2021 para el nuevo ciclo escolar.

Las Becas Benito Juárez, también llamadas popularmente como becas AMLO, son conjunto de programas prioritarios del Gobierno de México cuyo objetivo es fortalecer una educación inclusiva y equitativa mediante la entrega de becas dirigidas a la población que se encuentre en situación de pobreza o bajo condiciones de vulnerabilidad.

Para acceder al apoyo para el nivel medio superior se le dará prioridad a la población indígena que se encuentre en situación de pobreza o condiciones de vulnerabilidad, y aquellos que asisten a escuelas en localidades o municipios de alta o muy alta marginación.

¿Quiénes pueden tramitar la Beca Benito Juárez nivel medio superior en 2021?

Los alumnos de las siguientes instituciones pueden acceder a las becas AMLO para prepa y/o bachillerato como:

IPEMS de modalidad escolarizada o mixta ubicadas en localidades o municipios indígenas.

IPEMS de modalidad escolarizada o mixta ubicadas en localidades o municipios de alta o muy alta marginación.

Telebachilleratos Comunitarios.

Telebachilleratos.

Otras IPEMS.

IEMS de modalidad escolarizada ubicadas en localidades o municipios indígenas.

IEMS ubicadas en localidades o municipios de alta o muy alta marginación.

IEMS de modalidad escolarizada ubicadas en ZAP.

¿Cuál es el monto de las Becas AMLO para el nivel medio superior?

La beca es de $800 (ochocientos) pesos mensuales, que serán entregados a la becaria o becario de manera bimestral, es decir $1,600 (mil seiscientos) pesos.

¿Cuándo se paga la beca Benito Juárez para estudiantes de preparatoria?

Los bimestres que están sujetos a la entrega de la beca son:

Enero – febrero

Marzo – abril

Mayo – junio

Septiembre – octubre

Noviembre – diciembre.

El tiempo máximo que un becario puede recibir la beca es de hasta 30 meses a partir de su ingreso a la Educación Media Superior. No habrá apoyos retroactivos.

--Requisitos para la Beca Benito Juárez 2021 nivel medio superior

Ser alumno/a con inscripción en el periodo escolar vigente de IPEMS de modalidad escolarizada o mixta, o en una IEMS de modalidad escolarizada pertenecientes al Sistema Educativo Nacional.

No gozar de otra beca para el mismo fin otorgado por alguna dependencia o institución de la Administración Pública Federal.

¿Dónde puedo tramitar la beca Benito Juárez para nivel medio superior?

Los interesados deberán acercarse con el personal de control escolar de su escuela para verificar que esté actualizado el estatus de su inscripción al inicio de cada semestre o ciclo escolar, de manera que el plantel educativo pueda reportar en tiempo su matrícula a la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Para mayor información puedes marcarnos al número gratuito 55 1162 0300 de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 h, tiempo de la Ciudad de México.

O envía una solicitud en el Sistema Mi Beca Benito Juárez.

Cita y comprobante para el Sistema Mi Beca Benito Juárez

Una vez que agendes tu cita, deberás descargar e imprimirla. Ese día no olvides llevar los siguientes documentos.