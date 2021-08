Bikers defienden su estilo de vida tras choque, pero critican a los "pende... con moto"

Luego de la serie de accidentes que dejaron seis motociclistas muertos y más de 15 lesionados sobre la autopista México-Cuernavaca, se abrió el debate sobre si las víctimas fueron responsables de su propia muerte o pudieron evitarlo.

Grupos de motociclistas han manifestado en redes sociales que el comportamiento de los involucrados en los accidentes mortales no fue el apropiado.

Tal es el caso del perfil TodoBiker, donde señalan que un verdadero "biker", como se conoce a los conductores de motocicletas, respeta límites, su vida y la de su acompañante.

Lee aquí su postura:

¿Cuál es la diferencia entre un Biker y un pend... con moto y por qué nos cag... esos weyes?

Un Biker respeta su máquina (de pista, chopper o la que sea), el camino y a los demás. Un Biker jamás va más allá de sus límites y rueda con responsabilidad, por él, por su acompañante, por sus seres queridos y por los demás.

En cambio, un pend... con moto, agarra las vialidades como pista de carreras o para hacer sus payasadas de "acrobacias" y literalmente le vale su seguridad y la de los demás.

Por culpa de los pen... con moto, los Bikers somos mal vistos y discriminados muchas veces.

Y no se confundan, la moto no hace al Biker. Da igual si traes una de pista o una chopper, el que es pend.. lo es con una Harley o con una Yamaha. Tampoco importa si traes una moto de 300 mil pesos o una de 20 mil.

Hoy (el domingo pasado), varios pend.. con moto se dieron en su madre por eso: POR PEND... y no salgan a chillar con que "respetemos" cuando ni ellos mismos se respetaron a sí mismos ni a sus acompañantes y menos, a los demás conductores.

Eran fantoches, pend.. e irresponsables que nada tienen que ver con una Comunidad Biker verdadera.

Entiéndelo, te guste o no: jamás serás un Biker si no respetas tu vida y la de los demás, tan sólo serás un pendej* que se compró una moto y nada más.

¿Quieres correr? Organiza a tus amiguitos y paguen la renta de un lugar hecho para eso. ¿No te alcanza? No corras.

Ser un Biker de verdad conlleva mucha responsabilidad.

Un pend.. en moto, solo sabe prenderla y salir a lo pendej*. Básicamente es como un pollito de colores. El pedo es que por regla general no se va solo.

Tú, decides lo que quieres ser y punto.

--Tras choques en Tres Marías, proponen instalar alcoholímetros en la México-Cuernavaca

El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia y motociclistas hicieron un llamado a fortalecer la cultura cívica, de prevención y la legalidad, por lo que propusieron la instalación de alcoholímetros en casetas de peaje y en Tres Marías, esto luego del accidente en la carretera México-Cuernavaca en donde murieron siete personas.

En una reunión que tuvo el presidente del consejo, Salvador Guerrero Chipres y mujeres y hombres motociclistas, señalaron que se debe prohibir la presencia de fotógrafos en las autopistas. Limitar la venta y consumo de alcohol a conductores de motocicleta.Implementar capacitación especializada para manejo en autopista, así como cursos de primeros auxilios, toda vez que el primer respondiente ante un accidente de motociclistas suele ser otro motociclista.Concientizar sobre el uso de equipo de protección y seguridad para mujeres. Reivindicar abierta y determinantemente el empoderamiento de género en esta comunidad.Denunciar el robo de motocicletas, como víctima o testigo, a las autoridades correspondientes en cada estado. Y evitar a toda costa su uso.En dicha reunión detectaron al menos seis prácticas riesgosas que se acostumbran en esa zona. Una de ellas es la presencia de fotógrafos en la autopista, que buscan la mejor imagen, de quien más audazmente reta a la velocidad y logra las mayores inclinaciones en las curvas.Además, señalaron sobre el consumo ocasional, por algunos motociclistas, de sustancias como alcohol y drogas conocidas como "aflojacurvas", para desinhibirse ante los riesgos y el miedo por la velocidad o los peligros del camino.También la falta de pericia de lo conductores. Otro de los puntos es que el cuerpo de las mujeres, que son acompañantes, se encuentra más vulnerable y en ocasiones se arriesgan a no usar el casco.Según reportes recibidos en el Consejo Ciudadano, hay una probable correlación entre el uso de motos robadas y la violación al reglamento de tránsito y los límites de velocidad en los "paseos" dominicales en esta vía.

El consejo también señaló que hay predominancia de una pseudocultura de machismo competitivo en cuyo contexto es más importante "morir haciendo lo que a uno le gusta" o "ir por la dosis de adrenalina".