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Blindan a Acapulco por inicio del Acamoto

Por El Universal

Mayo 15, 2026 03:00 a.m.
A
Blindan a Acapulco por inicio del Acamoto

Acapulco, Gro.- Dos días después de que la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez (Morena), declarara que el festival Acamoto no tenía autorización para realizarse, este jueves decenas de motociclistas iniciaron su arribo al puerto

Sin embargo, este año no tuvieron una bienvenida amable: las autoridades los recibieron con operativos de revisión con policías y militares.

En la caseta de La Venta, en la Autopista del Sol, se instaló un retén en el que elementos de la Guardia Nacional y agentes de la policía estatal revisaron que los motociclistas porten cascos, tengan licencia vigente, no porten armas o drogas y no manejen alcoholizados; además, que las motos lleven placas y no tengan reporte de robo.

Los retenes continúan en la Costera Miguel Alemán, la principal avenida del puerto, que ayer era recorrida por policías, soldados y agentes de Tránsito del municipio.

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Durante todo el año, la realización del festival Acamoto fue motivo de tensión. La autoridad municipal, responsable de otorgar el permiso, se mostró ambigua hasta el último momento. 

Los que se opusieron fueron los empresarios hoteleros y restauranteros, quienes por un momento amenazaron con realizar un bloqueo comercial para los participantes del festival.

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